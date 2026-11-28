Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Ofis girişinde tokalaşan Erdoğan ve Tasulas, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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