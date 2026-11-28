UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olaylar, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu. Mücadelenin 25. dakikasında Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahale etti. Olaylar nedeniyle karşılaşmaya ara verilirken, gazdan etkilenen taraftarlara statta görevli sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaşanan olaylarda yaralanan Çarşı grubu üyeleri Kerem Demir, Beyhan, Ahmet Can Tanış, Muhammed Yıldız, Abdullah Erdemi ve Yasin Batur Türkiye'ye getirildi. Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan taraftarlardan ikisinin ayağında kırık tespit edildi. Yaralıların ayakları alçıya alınırken, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek taraftarlarla yakından ilgilendi.

İstanbul'dan 24 saatlik otobüs yolculuğuyla Batum'a gittiklerini belirten Kerem Demir, olaylar sırasında iki arkadaşının ayağının kırıldığını, bazı taraftarların da gözaltına alındığını söyledi. Demir, "Oradaki doktorlara güvenemediğimiz için bir Türk doktora danıştıktan sonra Türkiye'ye geçtik. Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavilerimizi yaptırdık. Başhekimimiz ve başkomiserimiz sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımızın devreye girmesiyle içeride gözaltında tutulan arkadaşlarımız da serbest bırakıldı. Batum'da kimse kalmadı" dedi.

"RAKİP TARAFTARIN YANAĞINI OKŞADILAR"

Gürcistan polisinin kendilerine yönelik müdahalesinin orantısız olduğunu savunan Yasin Matuk ise yaşananlara tepki gösterdi. Matuk, "Ülkeye girdiğimiz ilk andan itibaren bir gerginlik vardı. Stada yürürken ve stat içinde biber gazı ve copla müdahale ettiler. Gürcü polisi bize biber gazı ve copla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu" ifadelerini kullandı. Matuk, süreç boyunca kendilerine destek olan devlet büyüklerine ve tribün liderleri İsmail Aslan ile Nazmi Furuncu'ya teşekkür etti.

"70-80 POLİS BİRDEN SALDIRIYORDU"

İstanbul'dan üç otobüsle yola çıktıklarını anlatan Abdullah Erdemi de Gürcistan polisinin müdahalesine tepki gösterdi. Erdemi, "Polis normalde insanın güvenliğini sağlar ama biz orada hiçbir şekilde güvenemedik. İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arkadaşlarımızın salıverilmesi için büyük çaba gösteren tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

GALATASARAYLI KÜÇÜK TARAFTARDAN BÜYÜK JEST

Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin tamamlanmasını bekleyen Beşiktaşlı taraftarları, Galatasaraylı küçük bir kız çocuğu da ziyaret etti. Siyah-beyazlı taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileten minik taraftar, Çarşı grubu üyelerinin gönlünü kazandı. Beşiktaşlı taraftarlar da küçük kıza Beşiktaş atkısı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ezeli rekabetin bir kenara bırakıldığı o anlar, hastanede duygusal görüntülere sahne oldu.

HOPALI TARAFTARLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Taburcu edilen taraftarların İstanbul uçağına yetişebilmesi için Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya da devreye girdi. Taraftarların Trabzon Havalimanı'na ulaştırılması için girişimlerde bulunuldu. Turizm firma sahibi Ömürcan Karabulut ise yaralı taraftarları hastane önünden alarak havalimanına ücretsiz götürdü.