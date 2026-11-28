Gazze’ye insani yardımların güvenliği teminat altına alınmalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya Parlamentosu'nun ev sahipliğinde başkent Canberra'da düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın "İnsani İlkeler ve İnsani Yardım Personelinin Korunması: Parlamentolar Nasıl Bir Etki Gösterebilir?" başlıklı oturumunda konuştu:
BM başta olmak üzere küresel sistemin hemen hemen bütün kurumları tam bir iflas halinde ve dünyadaki hiçbir soruna çözüm üretemez bir vaziyette. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki aksaklıklar dolayısıyla bütün dünya istese de hiç kimse İsrail'i durduramıyor. İsrail'in bu saldırgan tutumunun ortadan kaldırılabilmesi ve ülkelerin egemenliklerine saldıran başka örneklerin de ortaya çıkmaması için yeni bir küresel sistemi inşa etmek boynumuzun borcudur. Gazze'de geçen yıl 186 insani yardım görevlisi öldürüldü. İnsani yardım çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve yardım konvoylarının güvenliği teminat altına alınmalı.
BM başta olmak üzere küresel sistemin hemen hemen bütün kurumları tam bir iflas halinde ve dünyadaki hiçbir soruna çözüm üretemez bir vaziyette. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki aksaklıklar dolayısıyla bütün dünya istese de hiç kimse İsrail'i durduramıyor. İsrail'in bu saldırgan tutumunun ortadan kaldırılabilmesi ve ülkelerin egemenliklerine saldıran başka örneklerin de ortaya çıkmaması için yeni bir küresel sistemi inşa etmek boynumuzun borcudur. Gazze'de geçen yıl 186 insani yardım görevlisi öldürüldü. İnsani yardım çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve yardım konvoylarının güvenliği teminat altına alınmalı.
Haber Girişi