İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Halk TV'yi Fonlama Operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Üçüncü dalga operasyonda 12 şüpheli hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "Rüşvet", "İhaleye fesat karıştırma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma sağlanarak gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları üzerinden Bustech firmasına yüzde 12 ila 14 oranında komisyon karşılığında naylon fatura düzenlettirildiği belirtildi. Faturalar karşılığında firmalara verilmesi gereken çeklerse Halk TV'nin kasasında ele geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bustech firmasına hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan elden çekildiği, Halk TV spikeri Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira gayriresmi ödeme yapılarak talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında firari patron Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin 2021'de İzmir'de paravan olarak kurdurulduğu ve rüşvet karşılığında belediyenin Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığı'ndan ihale almasının sağlandığı öne sürüldü. Şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, Mahiroğlu'nun diğer şirketleri ve şahsi hesaplarının yurtiçi ve yurtdışı para transferleriyle fonlandığı, ödemelerin hesaplar arasında dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.

DELİLLER DOSYADA

Gizli tanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanlarına göre, Mahiroğlu'nun Halk TV'yi almasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021'den itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinden sorumlu daire başkanları, müdürler ve personele rüşvet verildiği ve bu yöntemle usulsüz ihaleler alındığı öne sürüldü. Rüşvetlere ilişkin fotoğrafların, para miktarlarının ve teslim yerlerinin HTS ve baz kayıtları ile etkin pişmanlık beyanları doğrultusunda tespit edildiği bildirildi. Naylon fatura ve gerçekte olmayan işlemler karşılığında alınan çeklerin benzer ödemeler yoluyla aklanmaya çalışıldığı, Halk TV'nin ise bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı ileri sürüldü.





KOORDİNATÖR YURTDIŞINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurtdışında olduğu, Repar firmasının sahibi Recep Ersü'nün başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi. Firari şüpheli Esbakım firmasının sahibi Emre Kaya'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

OPERASYON kapsamında Halk TV spikeri Ece Üner, Halk TV spikeri Deniz Bayramoğlu, Bustech firma yöneticisi Haydar Rüzgar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu, aynı daire başkanlığında görevli personel Aşkın Tahan, Korganlar firmasının sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firmasının sahibi Hamza Okuyucu, Bustech firma yöneticisi Ahmet Keçiyokuşu ve Bustech satın alma müdürü Halit Akın gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör