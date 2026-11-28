Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de yer aldı.

SİYASET DÜNYASININ AĞABEYİ

Törende konuşan TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, "Liyakati ve çalışkanlığıyla tüm siyasi çevrelerin güvenini kazanmış bir devlet adamıydı. Görüş ayrılıklarının derinleştiği zamanlarda bile karşısındakini nezaketle dinler, ortak bir yol bulmaya gayret ederdi. Bu uzlaştırıcı tutumuyla herkesten sevgi ve saygı gördü. O, siyasi hayatımızın ve aziz milletimizin hikmet ağabeyiydi" ifadelerini kullandı.

PARTİ BAŞKANLARI YAN YANA

Hikmet Çetin'in oğlu Arın Çetin, törende yaptığı konuşmada "Türkiye bir devlet insanına, biz ise babamıza veda ediyoruz. Bu zor günümüzde ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden acılarımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve Yeni Parti Genel Başkanı Özel ile tokalaştı. Özel de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tokalaştı. Naaş aracının arkasından MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yan yana yürüdü. Naaşın taşınmasının ardından merhumun eşi İnci Çetin ile ailesi taziyeleri kabul etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör