İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde meclis üye aritmetiğini etkileyen önemli geçişler yaşandı. Dört İBB Meclis üyesi daha AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Silivri'de düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programında parti değiştiren meclis üyelerine rozetlerini taktı. CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 üyenin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte İBB Meclisi'ndeki AK Parti üye sayısı 135'e ulaştı.

CHP'DEN 3, YENİ PARTİ'DEN 1 İSİM

Silivri'deki programda AK Parti'ye katılan isimler arasında Silivri Belediye ve İBB Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş de yer aldı. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen diğer isim Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu oldu. Yeni Parti'den ayrılan Maltepe İBB Meclis Üyesi Ali Can Yiğit de AK Parti saflarına katıldı.

İBB MECLİSİ'NDE SON TABLO

Dört yeni katılımla birlikte İBB Meclisi'ndeki parti dağılımı da değişti. Buna göre İBB Meclisi'ndeki son üye dağılımı şöyle oldu: AK Parti 135, Yeni Parti 114, CHP 26, DEM Parti 16, bağımsız 9, MHP 7, BBP 2 ve kayyım: 2.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör