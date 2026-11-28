İzmir'de deniz taşkınına 250 milyonluk altyapı önlemi
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Alsancak'ta yaşanan su baskınlarını önlemek için kapsamlı bir altyapı yatırımı yürütüyor. Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan 250 milyon liralık proje kapsamında 7 kilometre yağmur suyu, 1 kilometre atık su hattı ve 4 terfi merkezi inşa ediliyor. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki kıyı şeridi başta olmak üzere geniş bir alanda sürdürülen çalışmalarla, şiddetli yağış ve lodos nedeniyle yükselen denizin yol açtığı su baskınlarının önlenmesi hedefleniyor. Yüzde 85'i tamamlanan projenin Ocak 2027'de bitirilmesi planlanıyor. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Alsancak'ın coğrafi yapısı nedeniyle su baskınlarına açık olduğunu belirtti. Bölgenin deniz seviyesine yakın ve düz bir alanda bulunduğunu, yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının da burada toplandığını anlatan Erdoğan, "Mevcut hatlarla topladığımız yağmur sularını, yeni hatlar yaparak topladığımız sularla birlikte bu merkezlere bağlayacağız. Deniz yükseldiğinde ya da boruların eğimi suyun kendiliğinden akması için yeterli olmadığında terfi merkezlerimiz devreye girecek" dedi.
Haber Girişi