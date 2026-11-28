İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Alsancak'ta yıllardır yaşanan su baskınlarını önlemek için 250 milyon liralık altyapı yatırımını sürdürüyor. Deniz seviyesi yükselse de yağmur sularının tahliyesini sağlayacak 4 terfi merkezi ve yeni hatlardan oluşan projenin yüzde 85'i tamamlandı. Ocak'ta tamamlanması hedeflenen yatırımla 1. Kordon'un su baskınlarına karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor. Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan 250 milyon liralık proje kapsamında 7 kilometre yağmur suyu, 1 kilometre atık su hattı ve 4 terfi merkezi inşa ediliyor. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki kıyı şeridi başta olmak üzere geniş bir alanda sürdürülen çalışmalarla, şiddetli yağış ve lodos nedeniyle yükselen denizin yol açtığı su baskınlarının önlenmesi hedefleniyor.

İLKEL YÖNTEMLERE SON

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Alsancak'ın coğrafi yapısı nedeniyle su baskınlarına açık olduğunu belirtti. Bölgenin deniz seviyesine yakın ve düz bir alanda bulunduğunu, yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının da burada toplandığını anlatan Erdoğan, "Geçmişte yağmur suları borularla denize aktarılmaya çalışılıyordu. Artık bu sorunu çözmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör