Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, İstanbul'un köklü sağlık ve sosyal yardım kurumlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, ilk olarak Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis'i makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında vakfın yürüttüğü faaliyetler ele alınırken, toplumun her kesimine hiçbir ayrım gözetmeksizin sunulan sağlık hizmetleri ile yaşlı bakımına yönelik çalışmalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Buluşmada toplumsal dayanışmanın önemi vurgulanırken, MHP İstanbul İl Başkanı Yılmaz vakfın özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kostantin Yuvanidis ise nazik ziyaretlerinden dolayı Yılmaz ve heyetine teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında Ermeni Vakıflar Birliği ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu da ziyaret edildi. Görüşmeye AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sevan Sıvacıoğlu da katıldı. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Yılmaz, nazik ev sahipliği ve kıymetli bilgilendirmeleri dolayısıyla Bedros Şirinoğlu'na ve Sevan Sıvacıoğlu'na teşekkür etti. Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör