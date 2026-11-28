Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet F-16 savaş uçağı ve 109 personelin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-73 görevi kapsamında Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssüne intikal ettiğini açıkladı.

MSB sanal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Gökyüzünde güven, NATO'da güç birliği! Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 5 adet F-16 savaş uçağımız ve 109 personelimiz, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-73 görevi kapsamında 26 Kasım 2026 tarihinde Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssüne intikal etti. 27 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Devir Teslim Töreni'nin ardından görevi devralan birliğimiz, 1 Nisan 2027 tarihine kadar 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacak, NATO ve Romanya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler icra edecek. Gökyüzünün kahramanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."