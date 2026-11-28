İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yaptığı iddia edilen "Sarıgüller Suç Örgütü" soruşturması esnasında bir kısım kamu görevlileri ve milletvekilleri hakkında iddialar ortaya atıldı. Elde edilen ifade ve beyanlar doğrultusunda, milletvekilliği görevi ifa eden şüpheliler hakkındaki iddialar tefrik edilerek ayrı bir soruşturma esasına kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Kerem Ali Yakut ve Okan Yıldız imzasıyla 27 Kasım'da alınan kararda, Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri hakkında soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu belirtilerek yetkisizlik kararı verildi.

GİZLİ TANIK DEŞİFRE ETTİ

Soruşturma dosyasında yer alan *"AW1G48PR"* kod isimli gizli tanık ifadesinde, Mustafa Sarıgül ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki parasal ilişkilere değindi. Gizli tanık ifadesinde; Yeni Parti Genel Merkez binasının tadilatı için 250.000 Doların Büyükçekmece Albatros'taki bir balık restoranı çıkışında Özgür Özel'in aracına konulduğunu, Ümitköy'de bir et restoranı çıkışında seçim otobüsünün tefrişatı adı altında 250.000 Euro verildiğini ve Ümitköy'deki konut buluşmasında 100.000 Doların bir hediye kutusu içinde teslim edildiğini ileri sürdü.

Aynı gizli tanık, Veli Ağbaba'ya Meclis'teki makam odasına düzenli viskiler gönderildiğini ve Malatya'daki bir inşaat projesinden Mustafa Sarıgül tarafından şirket üzerine 2 adet daire satın alındığını iddia etti. Bir diğer gizli tanık *"AW1G47AZ"* ise beyanlarında Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Umut Akdoğan'ın Çeşme Belediyesi ve Ankara Yenimahalle Belediyesi üzerinden usulsüz kazanç sağlayarak parti masraflarını ve Özgür Özel'in giderlerini karşıladığı, 5 milyon TL değerinde Vito marka aracı hediye ettiği, Piyalepaşa'daki imar artışı ve Divan Rezidans'taki yıkım kararının kaldırılması karşılığında yüksek miktarlarda para alındığı iddia edildi.

KURULTAY PAZARLIKLARI DA FEZLEKEDE

CHP Kurultay döneminde otel masraflarının karşılandığı, delegelere çantalar dolusu para ve kripto telefon dağıtıldığı, yerel seçimlerde belediye başkan adaylıkları için 20 milyon dolara varan seçim masrafı pazarlıkları yapıldığı öne sürüldü. Burhanettin Bulut'un Adana belediyelerinden sağlanan kaynaklarla önce Halk TV'yi, ardından Koza TV'yi finanse ettiği iddia edildi. Gökhan Zeybek'in Sarıyer ve kurultay sürecinde İBB kaynaklarıyla delege seçimlerini finanse ettiği ileri sürüldü.

ŞÜPHELİ VE TANIK İFADELERİ DOSYADA

Soruşturma dosyasında şüpheli ve tanık olarak beyanı alınan kişilerin ifadelerine de yer verildi. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, babasının Yeni Parti Genel Merkezi tadilatı ve seçim otobüsü için Özgür Özel'e 250'şer bin Dolar ve Euro verdiğini kendisine söylediğini aktardı. Ayrıca Ekim ayının ilk haftasında Vakko'dan alınan 2 adet atkının yer aldığı hediye paketine 100.000 Dolar konularak Ankara'daki evde teslim edildiğini ve İngiltere/Londra'dan getirilen pahalı viskilerin Özgür Özel'e ulaştırıldığını beyan etti.

Volkan Aslanbaş ise, Şişli Meslek Yüksekokulu'nda sertifika basımı üzerinden yürütülen usulsüzlüklerden Veli Ağbaba'nın pay aldığını iddia etti ve Malatya'da satın alınan 2 dairenin Veli Ağbaba'nın ağabeyine ait şirketten alındığını doğruladı. Şoför Selim Daşdemir, Londra'dan getirilen özel viskilerin Düzce'deki dinlenme tesisinde diğer şoföre aktarılarak Özgür Özel'e ulaştırıldığını, 15 Ekim'de Silivri'deki Olta Restoran çıkışında ise Mustafa Sarıgül'ün sarı bir zarfı Özgür Özel'in aracına bıraktığını ifade etti.

DOSYA ANKARA BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm bu beyanlar ve soruşturma evrakı kapsamında milletvekilleri hakkındaki soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğunu vurgulayarak dosyayı yetkisizlik kararı ile Ankara'da görevli merciye sevk etti.