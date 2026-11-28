Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı hızlı trenle 2 saat 15 dakikada Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ile Emek- YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nda ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi. Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 60 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, Bursa'da hızlı tren seferlerinin 2027 yılının ilk yarısında başlayacağını duyurdu. 2002 yılından bu yana demiryollarını devlet politikası haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, "2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattımızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Böylece ticareti ve üretim gücüyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden Bursa'mız, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkânlarına da kavuşacak" dedi.

MESAFELER KISALIYOR

Projenin şehirler arası seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ulaşım süreleri ve taşıma kapasitelerine ilişkin ise, "Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya arası da 2 saat 50 dakika olacak. Projemiz, yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığına da büyük hizmet sunacaktır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör