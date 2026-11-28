Sarıgül’ün dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e geldi
Erzincan Bağımsız Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye sunuldu. Fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı ve haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından dolayı Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Sarıgül'ün dosyasının TBMM'ye sunulması ile birlikte; hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla fezleke düzenlenen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile adı rüşvet-yolsuzluk iddialarına karışan Yeni Partili isimlerin de dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmaya açıldı.
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