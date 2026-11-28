Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterin 24 Kasım Salı akşamı Eskişehir'de eğitim uçuşu yaparken şehit düşen Hava Pilot Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirhan'ın naaşı memleketi Denizli'ye götürüldü. Ağalar Camii'ne kılınan cenaze namazına;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, il protokolü, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Top arabasıyla taşınarak gözyaşları eşliğinde uğurlanan şehit Volkan Demirhan'ın naaşı, törenin ardından Hasköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör