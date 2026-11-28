Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki ayda yaptıkları çalışmalarda toplam 82 tabanca ve tüfek ele geçirdi. 27 Kasım'daki operasyonda ise şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 3 adet Kaleşnikof, 7 adet şarjör ve 180 fişek, 10 adet tabanca, 10 adet şarjör ve 92 fişek, 5 adet av tüfeği, 1 adet şarjör ve 69 kartuş ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında gerekli hakkında işlem yapıldı.



DÜĞÜN VE KUTLAMALARDA HAVAYA ATEŞ UYARISI



Yetkililer, kutlamaların sevinç ve mutluluk ortamı olması gerektiğini belirterek, havaya ateş açılmasının ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Şırnak genelinde düğün ve kutlamalarda silah kullananların tespit edilerek adli ve idari işlemlerle karşılaşacağı, kamu güvenliğini tehdit eden bu tür olaylara karşı denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.