TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Avustralya'nın Melbourne kentinde, Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından İlim Koleji Ana Kampüsü'nde düzenlenen programda Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

IGMG Teşkilatı Avustralya Bölge Başkanı Yusuf Ziya Sula ve Türk vatandaşları tarafından İlim Koleji'ne gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra çalışmaları hakkında Sula'dan bilgi aldı.

Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısı ve resmi ziyaretler dolayısıyla Avustralya'nın Sidney ve Kanberra kentlerinde görüşmeler ve programlar gerçekleştirdiklerini, Türk toplumuyla buluşmak ve çeşitli programlar için de Melbourne'e geldiklerini ifade etti.

Nüfusu 150 bine yaklaşan Türk toplumunun Avustralya toplumuna başarıyla uyum sağladığını, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde de güçlü bir köprü oluşturduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde kültürlerini, inançlarını ve dillerini koruyabilmesi için çaba gösteren cemiyetlerin, kuruluşların çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Melbourne'de 1995'te kurulan İlim Koleji'nin de önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Kurtulmuş, emeği geçenlere şükranlarını dile getirdi.

Milli Görüş teşkilatlarının çalışmalarını uzun yıllardır yakından takip ettiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hem buradaki çalışmaları hem Avrupa'daki çalışmaları nice fedakar insanların alın terleriyle, nice ismi bilinmeyen insanların fevkalade zor şartlarda yaptığı mücadelenin ana gayesi; kimliğimizi unutmamaktı, evlatlarımızı kaybetmemekti. O fedakar insanları, bir kısmı ahirete göçmüş, bir kısmı da artık çok yaşlanmış olan ilk kurucuları takdirle, şükranla yad ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Kervan geçmez, insan ulaşmaz yerlerde önce derme çatma camiler, mescitler kurdular, bir müddet sonra onların yanlarına birer okul inşa etmeye gayret ettiler ve bugün çok şükür dünyanın hemen her yerinde Türk toplumuna ait önemli kurumlarımız ortaya çıkmış oldu.

Hatırlıyorum, kendisinin yiyecek ekmeği ya da maddi durumu hiç de iyi olmayan insanlar cebinde ne var yoksa buralara hibe ettiler ve bu kurumları ortaya koydular. Hepsinden Allah razı olsun. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ile başlayan bu kuruluşlarda başından itibaren büyük emeği olan Yusuf Zeynel Abidin başta olmak üzere kurucuları saygıyla anıyorum. Rahmetli Erbakan hocayı saygıyla, minnetle, şükranla yad ediyorum."

"Geçmişte ne güzel şeyler yapıldı" diyerek övünmenin kimsenin hesabını kolaylaştırmayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Üzerimize düşen sorumlulukları en güçlü, en iyi şekilde yerine getirmek, gayretle mücadele etmek, hiç yerimizde durmamak mecburiyetindeyiz." dedi.

"DAHA İLERİ HEDEFLER KOYARAK YOLUNUZA DEVAM EDECEKSİNİZ"

Türk milletinin hep yeni hedefler koyarak yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, değerlendirmesinde şunlara yer verdi:

"Bugün Avustralya gibi bir yerde fevkalade güçlü bir seviyeye ulaşmış olan Türk toplumundan bahsediyoruz ama yetmez, bunu daha ileri noktalara taşımak, daha güçlü mücadelelerde bulunmak, evlatlarınızı, torunlarınızı Avustralya'nın geleceğinde çok güçlü bireyler haline getirmek hepinizin ortak sorumluluğudur. Bunun için sizlerden her zaman şunu istirham ediyoruz. Bulunduğunuz yerin en güçlü insanları olmak için kendinizi, evlatlarınızı, torunlarınızı hazırlayın. Güçlü olmayana bu dünyada artık yer yoktur. Güçlü olmayanın ayakta durmasının mümkün olmadığını her gün yaşadığımız hadiseler bizlere çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla hedeflerinizi büyüterek hep daha güçlü, daha ileri hedefler koyarak yolunuza devam edeceksiniz, yolumuza devam edeceğiz."

Kurtulmuş, Türkiye'den uzaklarda yaşayan Türk toplumunun kültürleriyle, milli değerleriyle, milli kimliğiyle asla irtibatını koparmamasını istedi.

"GÜCÜMÜZÜ KENDİMİZ OLUŞTURARAK İLERİYE DOĞRU GİDECEĞİZ"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, çok kutuplu, çok kültürlü, çok merkezli yeni bir dünyanın kuruluşunun başlayacağını, yeni bir düzenin dünyada kurulacağını ifade etti.

Kurtulmuş, dünyadaki çatışmaların ve gerilimlerin en çok yaşandığı bölgenin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya olduğunu ifade etti.

Bu coğrafyada eski duruma göre hesap yaparak ayakta durmanın mümkün olmadığını belirten Kurtulmuş, "Bu kadar karışık coğrafyada Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun ortasında ayaklarımız yere sımsıkı sağlam bir şekilde basmak zorundayız. Bize zorda kaldığımızda elini uzatacak bir güç göremiyorum. Dolayısıyla biz gücümüzü kendimiz oluşturarak ileriye doğru gideceğiz. Bizim güçten kastettiğimiz de sadece askeri ve ekonomik güç değildir. Güçten kastettiğimiz, her manasıyla toplumsal bütünleşmesini sağlamış, kendi iç kalesini tahkim etmiş, bölgesindeki ülkelere örnek teşkil eden ve gerçekten bölgemizde barışın, sükunetin, istikrarın merkezi olan bir ülke olmaktır." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye'nin, bundan sonraki olası sıkıntılardan, dünyada yaşanacak fırtınalardan korunabilmesi, iç kalesini tahkim edebilmesi için, Cumhuriyet tarihinin 50 yılını işgal eden terör meselesini sona erdirmek ve terörü tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırmak için Terörsüz Türkiye hedefini ortaya koyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "İki yıldır devam eden süreç Allah'a çok şükür fevkalade olumlu bir şekilde seyretmektedir. Şimdi nasıl Cumhuriyet tarihinin ilk yüzyılının en büyük sorunu terörse ikinci yüzyılının en büyük projesi de Terörsüz Türkiye'yi kurmak olacaktır. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor ve bu süreçte 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasayla yeni bir döneme kapıların açıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz sadece bir yasa çıkarmak, sadece bu sürece ilişkin bazı rötuşlar ve birtakım makyajlarla yola devam etmek değildir. Bir asır evvel emperyalistler bizim coğrafyamızı paramparça ettiler, sınırlarımızı cetvellerle çizdiler. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i birbirine düşman etmeye gayret ettiler. Hatta ülkelerin arasında husumet oluşturmaya başladılar. Ama güçleri yetmedi. Allah'a şükür. Orta Doğu halkları bu kadar dağınık olmalarına rağmen birbirlerine karşı düşman olmadılar, birbirlerine karşı harp etmediler.

Şimdi Türkiye olarak özellikle bu süreci başarıyla tamamlamakla birlikte sadece Terörsüz Türkiye'yi sağlamayacağız, aynı zamanda bu açılan büyük kapıdan barışa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe doğru çok hızlı adımlarla yürüyeceğiz. Biz aslında sadece basit bir iş yapmıyor, bir asır evvel dağılan parçalarımızı derleyip toparlıyor, birleştiriyor ve yolumuza devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin ve Müslüman toplulukların düşmanlarının Orta Doğu'ya ilişkin en önemli senaryosu böl, parçala ve yönettir. Şimdi biz de derliyoruz, toparlıyoruz, bütünleştiriyoruz ve bütün bölge halklarını, ülkelerini ortak bir hedefe doğru yöneltmek için canla başla samimiyetle gayret ediyoruz, sonuç almaya çabalıyoruz. Sizlerin dualarıyla milletimizin bu beklentisini inşallah gerçekleştireceğiz. Terörsüz Türkiye Allah'ın izniyle tam manasıyla gerçek olacaktır."

Süreci tamamlamaktaki kararlılıklarına da dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye artık terörle asla anılmayacak. Böylece zaten milletimizin içerisinde var olan, hiçbir şekilde birbirinden ayrılmayan Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyla Kılıçarslan'ın torunlarını bir daha birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmeyecek." diye konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör