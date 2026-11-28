TOKİ'ye 'bela' diyen DEM'li vekile tepki: 14 milyon depremzededen özür dileyin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan tarafından TOKİ'ye yönelik olarak 'bela' ifadesi kullanmasına tepki gösteren Kurum, "İki yılda gece gündüz çalışıp 455 bin konutu yapan, bugüne kadar 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde iki milyona yakın sosyal konut üreten yüz akı kurumumuz TOKİ'mize bir milletvekilinin Gazi Meclis'imizde bela demesi korkunç bir haksızlıktır, insafsızlıktır. TOKİ'nizle, devletinizle gurur duyun. Bu sözler deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşı incitmiştir. 14 milyon depremzede için özür bekliyoruz" dedi.
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