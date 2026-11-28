Adalet Bakanlığı tarafından yargı teşkilatının mevcut sorunlarının ele alınması, sahada karşılaşılan aksaklıkların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı, Antalya'da başladı. 28-29 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya ATGV Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatının güçlendirilmesi, adalet hizmetlerinin hızlandırılması ve vatandaşların yargıya duyduğu güvenin artırılması için yürütülen çalışmaları anlattı. Gürlek, toplantının yalnızca mevcut sorunların tespit edilmesiyle sınırlı kalmayacağını, çözüm yollarının da ortak akılla belirleneceğini vurgulayarak, "Bizler bugün burada kurumsal yapılarımızın eksik kalan yönlerini ve yarınlara yönelik hazırlıklarını ortak akılla ortaya koymak için bir araya geldik. Yargı teşkilatımızın karşılaştığı meseleleri en yakından sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN YÜZYILI VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ"

Adalet teşkilatının çağın ihtiyaçlarına uygun bir yapıya kavuşturulmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Gürlek, bakanlık görevine geldiği günden itibaren bu doğrultuda çalıştığını söyledi. Türkiye'nin her alanda güçlendiği bir dönemde adalet teşkilatının da hak ettiği seviyeye ulaşmasını amaçladıklarını kaydeden Gürlek, "Bunun adı da Adaletin Yüzyılı vizyonudur. Amacı ve hedefi olmayan hiçbir yapı gelişemez ve ilerleyemez" dedi. Adaletin zamanında ve hakkaniyetli şekilde tecelli etmesinin önemine dikkat çeken Gürlek, önümüzdeki dönemde hukukun üstünlüğünü esas alan, uyuşmazlıkları makul sürede çözen ve vatandaşlara güven veren öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

11. VE 12. YARGI PAKETİ'NİN ETKİLERİ TAKİP EDİLECEK

Konuşmasında Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilen düzenlemelere de değinen Gürlek, 11. ve 12. Yargı Paketleri ile ceza ve hukuk yargılamalarında önemli değişiklikler yapıldığını belirtti. 11. Yargı Paketi kapsamında çocukları suç örgütlerinde araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine yönelik cezaların artırıldığını, meskun mahalde silahla ateş edilmesi ve trafikte yol kesilmesine ilişkin yaptırımların güçlendirildiğini aktaran Gürlek, bilişim yoluyla işlenen bazı suçlarda kullanılan hesaplara ve telefon hatlarına daha hızlı müdahale edilmesinin önünün açıldığını kaydetti. 12. Yargı Paketi ile yargılamanın farklı aşamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldığını anlatan Gürlek, hukuk yargılamalarında duruşmalara ses ve görüntü yoluyla katılımın kolaylaştırıldığını, istinaf incelemelerindeki eksikliklerin mümkün olduğunca doğrudan giderilmesine yönelik adımlar atıldığını söyledi. Yapılan düzenlemelerin uygulamadaki sonuçlarının yakından takip edileceğini belirten Gürlek, "Hangi adımların gecikmeleri azalttığını ve hangi konularda yeni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.

408 ADLİYE BİNASINA ULAŞILDI

Adalet hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan yatırımlara ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, 2002 yılında 78 olan müstakil adliye binası sayısının bugün 408'e yükseldiğini açıkladı. Adliyelerin toplam kapalı alanının 569 bin metrekareden yaklaşık 6 milyon 200 bin metrekareye ulaştığını belirten Gürlek, 2026 yatırım programında 59 adliye, 5 adli tıp binası ve 27 ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 93 inşaat projesinin bulunduğunu bildirdi. 2027 yılı yatırım programı için ise 95 adliye, 8 adli tıp binası, 42 ceza infaz kurumu ve 3 personel eğitim merkezi projesinin teklif edildiğini aktaran Gürlek, ayrıca 18 ilde toplam 330 kamu konutu yapılmasının planlandığını ifade etti.

TEŞKİLATIN KONUT İHTİYACI İÇİN YENİ HEDEF

Hakim, savcı ve adalet personelinin barınma ihtiyacına ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürlek, 2002 yılında 3 bin 929 olan kamu konutu sayısının yeni yatırımlarla 15 bin 792'ye ulaştığını belirtti. Konut yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Gürlek, "Yeni yapı ihaleleri ve alımlarla birlikte 2 yılın sonunda teşkilatımızın konut ihtiyacının yüzde 90 oranında karşılanmasını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Adalet teşkilatının araç ihtiyacına yönelik çalışmaları da anlatan Gürlek, bu yıl yargı birimlerine tahsis edilen 52 aracın 40'ının yerli ve milli otomobil Togg T10X olduğunu belirtti. Aralık ayında 81 Togg T10X aracın daha teşkilatın hizmetine sunulmasının planlandığını açıkladı.

YARGIDA 11 MİLYONU AŞKIN DOSYA BULUNUYOR

Yargı teşkilatının karşı karşıya olduğu iş yükünün önemli boyutlara ulaştığını belirten Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemelerindeki dosya sayılarını paylaştı. Gürlek'in verdiği bilgilere göre Cumhuriyet başsavcılıklarında 5 milyon 944 bin 278, ilk derece mahkemelerinde yaklaşık 4 milyon 650 bin, istinaf mahkemelerinde ise 1 milyon 8 bin 200 dosya bulunuyor. Böylece yargı sistemindeki toplam dosya sayısı 11 milyon 617 bin 535'e ulaşıyor. Artan iş yükünün vatandaşların daha uzun süre beklemesine neden olmaması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Gürlek, nitelikli yargılama faaliyetinin sürdürülmesinin de öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE DOSYA YÜKÜ YÜZDE 29 AZALDI

Nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin görev dağılımında yapılan değişikliğin sonuçlarını da değerlendiren Gürlek, 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen kanun değişikliği sonrasında ağır ceza mahkemelerinin dosya yükünde düşüş yaşandığını söyledi. 2025 yılı ile 2026 yılının ilk 10 aylık dönemini karşılaştıran Gürlek, ağır ceza mahkemelerinde mahkeme başına düşen derdest dosya sayısının 482'den 351'e gerilediğini ve yüzde 29 azaldığını açıkladı. Asliye ceza mahkemelerinde ise mahkeme başına düşen dosya sayısının 593'ten 684'e yükseldiğini belirten Gürlek, bu artışın yüzde 15 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Aynı süreçte 21 ağır ceza mahkemesinin faaliyetinin durdurulduğunu, 49 asliye ceza mahkemesinin faaliyete geçirildiğini aktaran Gürlek, mahkemelerin iş yükünün yakından takip edildiğini vurguladı.

HEDEF SÜRELERDEKİ GERÇEKLEŞME ORANLARINI AÇIKLADI

Yargılamaların makul sürede tamamlanması amacıyla belirlenen hedef sürelere ilişkin verileri de paylaşan Gürlek, 2025 yılı sonu itibarıyla hukuk mahkemelerinde hedef süreye uyum oranının yüzde 88, ceza mahkemelerinde yüzde 90, idari yargı mahkemelerinde yüzde 70, Cumhuriyet başsavcılıklarında ise yaklaşık yüzde 80 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Hakim ve savcı sayısındaki artışa da dikkat çeken Gürlek, 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısının bugün yüzde 184 artışla 26 bin 606'ya ulaştığını ifade etti. Hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin hayata geçirildiğini ve iki yıllık sürecin üç yıla çıkarıldığını belirten Gürlek, bugün 3 bin 106 hakim ve savcı yardımcısının görev yaptığını söyledi.

İSTİNAF DOSYALARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

İstinaf mahkemelerindeki dosyaların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla yeni çalışmalar yürüttüklerini belirten Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerinde hedef sürelerin güncellenmesine yönelik pilot uygulama başlatıldığını açıkladı. Bu uygulamanın önümüzdeki dönemde ceza daireleri ve idari yargı dairelerinde de hayata geçirilmesinin planlandığını kaydeden Gürlek, dosyaların istinafa geliş tarihi kadar ilk derece mahkemesinde açıldığı tarihin de dikkate alınmasını öngördüklerini söyledi. Gürlek, "Bir davanın tarafları için ilk derece ve istinafta geçen zaman bölümü bir bütündür" diyerek yargılama sürecinin bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Dosyaların ilgili dairelerin arşivlerine alınmadan önce ön incelemeden geçirilmesiyle görev uyuşmazlıklarından kaynaklanan gecikmelerin azaltılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

BOŞANMA VE İCRA HUKUKUNDA YENİ ÇALIŞMA

Boşanma davalarının uzun sürmesinin eşler ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Gürlek, boşanma hukukunun uygulamada aksayan yönleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Boşanmanın mali sonuçlarıyla birlikte aile hukukunun yeniden ele alındığını ifade eden Gürlek, tarafların haklarını ve çocuğun üstün yararını gözeten bir yargılama sistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usullerinin yenilenmesi ile boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması için çalışma yürütüldüğünü belirten Gürlek, icra hukukunun günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi amacıyla da yeni bir kanun üzerinde çalışıldığını açıkladı.

YAPAY ZEKA VE ALO ADALET 135 VURGUSU

Adalet hizmetlerinde dijital altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Gürlek, hakim ve savcıların iş yükünü azaltmak ve yargı süreçlerini desteklemek amacıyla yapay zeka destekli uygulamalardan yararlanıldığını ifade etti. Vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Alo Adalet 135 hattının hizmete alındığını hatırlatan Gürlek, Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetleri Etkinliği Daire Başkanlığının kurulduğunu belirtti. Teftiş Kurulunun kapasitesinin artırıldığını da aktaran Gürlek, sorunların büyümeden tespit edilmesi ve çözülmesi için önleyici teftiş uygulamalarına ağırlık verileceğini kaydetti.

YENİ DAİRE BAŞKANLIKLARIYLA UZMANLAŞMA HEDEFİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı suç ve hizmet alanlarına yönelik yeni daire başkanlıklarının kurulduğunu açıklayan Gürlek, adli emanet, doğal afet ve kazalar, faili meçhul suçları araştırma, kamu düzeni, dijital ortam güvenliği, narkotik, ekonomik suçlar, terör suçları ve terörizmin finansmanı ile aklama suçlarına yönelik yeni yapılanmalara gidildiğini söyledi. Bu yapılanmalarla adalet hizmetlerinde uzmanlaşmanın artırılmasının hedeflendiğini belirten Gürlek, belirli dava türlerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihtiyaca göre ihtisas mahkemelerinin sayısının da artırılacağını ifade etti.

HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMA ŞARTLARI GÜNDEMDE

Adalet personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki gelişimin desteklenmesi ve atama sisteminin daha etkin hale getirilmesi konularına da değinen Gürlek, hakim ve savcıların atama ve nakillerinde sosyoekonomik gelişmişlik ölçütlerinin dikkate alınacağını bildirdi. Personel eğitim merkezlerinin sayısının artırılacağını belirten Gürlek, adalet personeline yönelik meslek etiği eğitiminin de verileceğini söyledi. Adliyelerde vatandaşlara ve avukatlara yönelik davranışların önemine dikkat çeken Gürlek, "Adalet hizmetinde nezaket bir lütuf değil, temsil ettiğimiz kurumun bir gereğidir" ifadelerini kullandı. Başsavcılara ve adalet komisyonu başkanlarına da çağrıda bulunan Gürlek, avukatların kanunların kendilerine tanıdığı yetkileri kullanırken gereksiz zorluklarla karşılaşmaması gerektiğini vurguladı.

"İŞBİRLİĞİ, GÖREV ALANLARINA MÜDAHALE ANLAMINA GELMEZ"

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki kurumsal işbirliğinin önemine değinen Gürlek, yargı mensuplarının görev yaptıkları illerde valilikler, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla güçlü ilişkiler kurmasını istedi. Ancak bu işbirliğinin görev ve yetki sınırlarını ortadan kaldırmaması gerektiğini belirten Gürlek, "Nerede birlikte çalışacağımızı bildiğimiz kadar, nerede birbirimizin görev alanına müdahale etmeyeceğimizi de bilmeliyiz" dedi. Yargı mensuplarının sosyal hayatlarında da mesleki ciddiyeti korumalarının önemine işaret eden Gürlek, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik toplumsal güvenin muhafaza edilmesi gerektiğini kaydetti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN MESAJ

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de özel bir başlık ayıran Gürlek, devlet aklıyla yürütülen sürecin Türkiye'nin yıllardır ağır bedeller ödediği terör sorununun kalıcı olarak sona erdirilmesi bakımından büyük önem taşıdığını söyledi. Adalet Bakanlığı olarak ilgili heyet ve komisyon çalışmalarında yer aldıklarını belirten Gürlek, sürecin gerektirdiği hukuki, idari ve teknik hazırlıkların diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ifade etti. Gürlek, "Şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin fedakarlıklarını ve milletimizin hassasiyetlerini muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel ilkelerinden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İSTANBUL'DAKİ SORUŞTURMALARDA İDDİANAME MESAJI

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalara da değinen Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü ve nitelikli dolandırıcılık, serbest piyasa kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmanın büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Gürlek, "İnşallah kısa sürede de iddianame yazım aşamasına başlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRECEK

Özellikle büyükşehirlerde vatandaşların huzurunu tehdit eden sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerinin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu belirten Gürlek, dijital mecralarda örgütlenen, uyuşturucu ve yasa dışı bahis gelirlerinden beslenen yapıların hedef alındığını söyledi. Çocukların sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin içerisine çekilmesine karşı mücadele edileceğini vurgulayan Gürlek, yalnızca suçu işleyen kişilerin değil, örgütsel bağlantıların ve suçun finansal kaynaklarının da ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

"HİÇ KİMSE HUKUK KARŞISINDA İMTİYAZLI DEĞİLDİR"

Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen Gürlek, imar uygulamalarından belediye işletmelerine ve kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletin haklarının korunması gerektiğini ifade etti. Seçilmiş veya atanmış olmanın hukuk karşısında ayrıcalık sağlamayacağını belirten Gürlek, soruşturmalarda temel dayanağın kanunlar ve somut deliller olması gerektiğini söyledi. Gürlek, "Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi ideolojisi sebebiyle suçlu kabul edilemez" diye konuştu.

"YARGIYA EMİR VE TALİMAT VERİLEMEZ"

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Gürlek, Anayasa'nın 138'inci maddesine atıfta bulunarak hiçbir makamın mahkemelere emir veya talimat veremeyeceğini söyledi. Yargı kararlarının kanun yollarıyla denetlenebileceğini ancak kararlar üzerinden hakim ve savcıların hedef gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Gürlek, sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmaların yargı üzerinde baskı oluşturmaması gerektiğini ifade etti. "Kimin suçlu olduğuna delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir" diyen Gürlek, yargı mensuplarının görevlerini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

"BAŞARI, MİLLETİN YARGIYA DUYDUĞU GÜVENLE ÖLÇÜLÜR"

Konuşmasının sonunda yargı mensuplarına seslenen Bakan Gürlek, makam ve unvanların kişisel itibar için değil, millete hizmet etmek amacıyla kullanılması gerektiğini söyledi. Yargı teşkilatının tüm kademelerinde görev yapan personelin vatandaşların adalet arayışını kendi sorumluluğu olarak görmesi gerektiğini belirten Gürlek, "Bizim mesleğimizde başarının en önemli göstergesi milletimizin Türk yargısına duyduğu güven duygusudur" dedi. Bakanlık ve HSK'nin görevini hukukun içerisinde yerine getiren tüm yargı mensuplarının yanında olduğunu ifade eden Gürlek, iki gün sürecek toplantıda yapılacak değerlendirmelerin önümüzdeki dönemde atılacak adımlara yön vereceğini kaydetti. Gürlek, "Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını her şartta savunmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın adalete duyduğu güveni güçlendirmek ve adalet hizmetlerinden duydukları memnuniyeti artırmaktır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.