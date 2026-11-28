Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşen dünyada seçim sonuçlarının daha hızlı açıklanması için teknolojik altyapıdan yararlandıklarını söyledi.

YSK'nin SEÇSİS adı verilen kapsamlı bir dijital altyapıya sahip olduğunu belirten Mutta, seçim takviminin başlamasıyla seçmen kütüklerinin oluşturulduğunu ifade etti.

Seçimlerde dijital altyapının kullanımının siber saldırı, manipülasyon ve seçim sonuçlarına yönelik dezenformasyon gibi yeni riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Mutta, seçmenlerin seçimlere duyduğu güvenin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı çalıştıklarını aktaran Mutta, 18 yaşını dolduran ve kısıtlı olmayan vatandaşların seçmen kütüklerine kaydedildiğini, siyasi partilerin de bu kütükleri eş zamanlı kontrol edebildiğini kaydetti.

"SİBER ATAKLARI KENDİMİZ OLUŞTURUYORUZ"

Dijital güvenliği sağlamak için mühendislerden oluşan bir ekiple çalıştıklarını ve HAVELSAN ile işbirliği yaptıklarını anlatan Mutta, sistemlerin siber güvenlik şirketleri ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından da denetlendiğini belirtti.

Güvenlik kontrollerinin yalnızca seçim dönemlerinde yapılmadığını vurgulayan Mutta, "Siber güvenlik alanında çalışan şirketlerle çalışıyor ve kontrollerimizi yaptırıyoruz. 5 yılda bir akla gelmesin diye sürekli bir şekilde test seçimleri yapıyoruz. Siber atakları kendimiz oluşturuyoruz ve denetimlerini sağlıyoruz." dedi.