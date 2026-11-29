5. Uluslararası STK Fuarı sona erdi
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nca (TGTV) düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarı sona erdi. Fuara katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, etkinlik alanında 200'den fazla standın önemli bir bölümünü gezerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da fuar alanında bulunan stantlardaki vakıf ve derneklerin çalışmalarını dinledi, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.