AK Parti'li Çelik, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir. Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde bir kez ifade ediyoruz: Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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