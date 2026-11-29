İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sarıgüller Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialar üzerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla hazırlanan dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

GİZLİ TANIK ANLATTI

Soruşturma dosyasında yer alan "AW1G48PR" kod isimli gizli tanık ifadesinde; Mustafa Sarıgül ile Özgür Özel arasındaki para ilişkisine değindi. Yeni Parti Genel Merkez binasının tadilatı için 250 bin doların Büyükçekmece Albatros'taki bir balık restoranı çıkışında Özel'in aracına konulduğunu, Ümitköy'de bir et restoranı çıkışında seçim otobüsünün tefrişatı adı altında 250 bin euro verildiğini ve Ümitköy'deki konut buluşmasında 100 bin doların bir hediye kutusu içinde teslim edildiğini ileri sürdü. Ayrıca, Veli Ağbaba'nın Meclis'teki makam odasına düzenli viskiler gönderildiğini ve Malatya'daki bir inşaat projesinden Sarıgül tarafından şirket üzerine 2 daire satın alındığını iddia etti.

Bir diğer gizli tanık "AW1G47AZ" ise; Umut Akdoğan'ın Çeşme Belediyesi ve Ankara Yenimahalle Belediyesi üzerinden usulsüz kazanç sağlayarak parti masraflarını ve Özel'in giderlerini karşıladığı, 5 milyon lira değerinde Vito marka araç hediye ettiği, Piyalepaşa'daki imar artışı ve Divan Rezidans'taki yıkım kararının kaldırılması karşılığında yüksek miktarda para alındığını öne sürdü.

İFADELER DOSYADA

Soruşturma dosyasında şüpheli ve tanık olarak beyanı alınan kişilerin ifadelerine de yer verildi. Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, babasının Yeni Parti Genel Merkezi tadilatı ve seçim otobüsü için Özgür Özel'e 250'şer bin dolar ve euro verdiğini kendisine söylediğini aktardı. Ayrıca ekim ayının ilk haftasında Vakko'dan alınan 2 adet atkının yer aldığı hediye paketine 100 bin dolar konularak Ankara'daki evde teslim edildiğini ve Londra'dan getirilen pahalı viskilerin Özel'e ulaştırıldığını beyan etti.

Volkan Aslanbaş ise, Şişli Meslek Yüksekokulu'nda sertifika basımı üzerinden yürütülen usulsüzlüklerden Veli Ağbaba'nın pay aldığını iddia etti.

KURULTAY PAZARLIKLARI DA FEZLEKEDE

Burhanettin Bulut'un Adana belediyelerinden sağlanan kaynaklarla önce Halk TV'yi, ardından Koza TV'yi finanse ettiği iddia edildi. Gökhan Zeybek'in Sarıyer ve kurultay sürecinde İBB kaynaklarıyla delege seçimlerini finanse ettiği ileri sürüldü.

BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm bu beyanlar ve soruşturma evrakı kapsamında milletvekilleri hakkındaki soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğunu vurgulayarak dosyayı yetkisizlik kararı ile Ankara'da görevli merciye sevk etti.