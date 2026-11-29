Bölgesinde ve dünyada huzur, barış ve istikrar için "diyalog" diyen Ankara ile komşusu Yunanistan arasında 3 yıl önce iyi komşuluk odaklı pozitif bir sürecin kapısı aralandı. Türkiye'nin bu politikaya uyumlu şekilde hareket etmesine karşılık Atina, belli başlı konularda Ankara'nın diplomatik çıkarlarına karşı ifadeler kullanmaktan geri durmadı. Pozitif gündeme odaklanan Ankara sürecin devamı yönünde irade gösterdi ve iki ülke arasında her düzeyde temas devam etti.

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, bu görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

REFAH HAVZASI VURGUSU

Görüşmenin en önemli gündem maddesi Doğu Akdeniz ve Ege'deki konular oldu. Ankara, Ege ve Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrarın tesisinin tek taraflı siyasi yaklaşımlarla değil, uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde geliştirilecek bölgesel işbirliğiyle mümkün olduğunun altını çiziyor. Başkan Erdoğan da görüşmede Türkiye'nin Ege'yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdü bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti.

MAKSİMALİST TALEPLER

Türkiye, denizlerde tüm bölge ülkelerinin haklarına saygı duyulması gerektiğinin altını çiziyor. Yunanistan ise uluslararası uygulamalarda eşi görülmemiş, "maksimalist" görülen taleplerde bulunuyor. Bu noktada, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nde de mutabakata karşı olumsuz hava estirmek yönünde girişimde bulundu. Ankara ise Türkiye ile Libya'nın egemen iradeleri doğrultusunda imzaladıkları mutabakatı hedef alan bu tür kararların iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini gölgeleyemeyeceğini bildirdi.

AZINLIKLAR ORTAK MİRAS

Başkan Erdoğan, iki ülkenin ortak mirası olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye'nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan'da da karşılığını görmeyi arzu ettiğini ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki yaşayan ve 1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesi dışında tutulan Batı Trakya Türklerinin haklarına ilişkin dini özgürlükler ve eğitim noktasında sorunlar yaşanıyor. Son dönemde Yunanistan'da öğrenci sayısının yetersizliği gerekçesiyle 8 Türk azınlık okulu daha kapatıldı. Buna karşın Türkiye'de Büyükada'daki Rum ilkokulunu 4 öğrenciyle yeniden açtı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Ofis girişinde tokalaşan Erdoğan ve Tasulas, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.