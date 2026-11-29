Hukuk karşısında hiç kimse imtiyazlı değil

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda yargı mensuplarına hitap etti. Gürlek, yargının karşı karşıya olduğu sorunlardan artan dosya yüküne, hâkim ve savcıların çalışma şartlarından yeni adliye yatırımlarına, yargı reformlarından terörle mücadele sürecine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

İDDİANAME AŞAMASINDA

Bakan Gürlek, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin, "Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz" bilgisini verdi.

Dijital mecralarda örgütlenen, uyuşturucu ve yasa dışı bahisten beslenen, çocukları sosyal medya üzerinden suça sürüklemeye çalışan yapılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Gürlek, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının da kamu vicdanını yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

AMACIMIZ GERÇEĞE ULAŞMAK

Gürlek, "Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin hakkını korumak durumundayız. Milletimizin hizmet için tevdi ettiği yetkilerin şahsi veya örgütsel menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz.

Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olmalıdır" ifadelerine yer verdi.