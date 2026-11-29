İstanbul’dan X’e siber saldırı iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca X Corp.'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları tespit edildi. ABD'de bulunan siyasi liderler, görevdeki ABD kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve gri rozetli hükümet hesapları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesaplarının ele geçirildiği iddialarına yönelik araştırma yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerinde arama ve el koyma tedbiri uygulandı.