Kızılay’ın afetlerdeki yetkileri genişletildi
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Kızılay Kanunu, kurumun yurtiçi ve yurtdışındaki insani yardım yetkilerini genişleterek yasal bir çerçeveye kavuşturdu.
Kanun kapsamında afet ve acil durumlarda kamu kurumları, ilk yardım, lojistik ve barınma ürünlerini ihale süreci beklemeden Kızılay ile bağlı şirketlerinden doğrudan temin edebilecek.
Ayrıca Kızılay, protokol dâhilinde sosyal yardım verilerine erişim sağlayabilecek; savaş ve çatışma bölgelerinde esir takası, aile birleşimi ile gözlem görevleri üstlenebilecek. Ticari amaç gütmeyen belirli tıbbi cihaz ve ilaç ithalatında gümrük vergisi muafiyeti tanınırken, kamu kurumlarının taşınır mallarını Kızılay'a bedelsiz devretmesinin önü açıldı.
Son olarak, afet ve kriz bölgelerinde fiilen görev yapan Kızılay personeli nakdi tazminat kapsamına alınırken, il şube başkanları da vakıf mütevelli heyetlerine dâhil edildi.
Kanun kapsamında afet ve acil durumlarda kamu kurumları, ilk yardım, lojistik ve barınma ürünlerini ihale süreci beklemeden Kızılay ile bağlı şirketlerinden doğrudan temin edebilecek.
Ayrıca Kızılay, protokol dâhilinde sosyal yardım verilerine erişim sağlayabilecek; savaş ve çatışma bölgelerinde esir takası, aile birleşimi ile gözlem görevleri üstlenebilecek. Ticari amaç gütmeyen belirli tıbbi cihaz ve ilaç ithalatında gümrük vergisi muafiyeti tanınırken, kamu kurumlarının taşınır mallarını Kızılay'a bedelsiz devretmesinin önü açıldı.
Son olarak, afet ve kriz bölgelerinde fiilen görev yapan Kızılay personeli nakdi tazminat kapsamına alınırken, il şube başkanları da vakıf mütevelli heyetlerine dâhil edildi.