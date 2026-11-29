Mehmetçik, Libyalı denizcileri eğitiyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Görev Grubunda görevli TCG Turgutreis fırkateyninde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine limanda uygulamalı eğitim verildiğini bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubunda görevli TCG Turgutreis fırkateynimiz tarafından, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine limanda uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, eğitime ilişkin fotoğraflar da yer aldı.