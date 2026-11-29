NATO hava sahası Türk F-16’larına emanet
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-73 görevini devraldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, sözkonusu görev kapsamında Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssüne ulaştığı belirtildi. Açıklamada, 27 Kasım'da görevi devraldığı bilgisi verilen birliğin 1 Nisan 2027 tarihine kadar 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacağı kaydedildi.