Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Avustralya'nın Melburn kentinde, Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Merkeze gelişinde Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi Başkanı Tuğrul Usta ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra çalışmaları hakkında Usta'dan bilgi aldı.

Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, Melburn'deki Türk toplumu temsilcileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi'nin yapımında emeği geçenlere şükranlarını belirtti. Bu merkezin güzel bir şekilde inşa edilmesinin Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi bakımından da önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, dünyanın farklı noktalarındaki Türk toplumunun imkanlarının artırmasından iftihar duyduklarını bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Avustralya'daki Türk toplumuna ileten Kurtulmuş, Türkiye'den çok uzaktaki Türk toplumunun güçlü ve başarılı bir şekilde ayakta durduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Türkiye'nin dünyada adından söz ettiren bir noktaya geldiğine işaret eden Kurtulmuş, ülkeyi daha ileriye taşımak için hedefler koyduklarını, 'Türkiye Yüzyılı' olarak ifade edilen hedef doğrultusunda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılını kurmak için gayretle çalıştıklarını aktardı. Kurtulmuş, bugün dünyadaki uluslararası sistemde neredeyse orman kanunlarının geçerli olduğunu kaydederek, bu dünyada sözü güçlü olmayanın ayakta durma imkanının bulunmadığının altını çizdi. İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından geçen üç yıllık sürede Gazze'de çocukların suyun içerisinde soğukta ayakta durmaya çalıştığını anlatan Kurtulmuş, Gazze'de yaşananlara dünyadaki bütün insaf sahiplerinin karşı çıktığını ve İsrail'in soykırımını lanetlediğini ancak küresel sistemin bunu sona erdiremediğini dile getirdi.

Kurtulmuş, uluslararası sistemin güçlünün sözünün geçtiği, güçsüzün ise hakkını alamadığı bir hale getirildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye olarak diyoruz ki, bizim sorumluluğumuz sadece kendimizden ibaret değildir. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 86 milyonun iyiliği, güzelliği ve onların refahı, huzuruyla da yükümlü değiliz. Bunun çok ötesinde yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim olması, haksızlığın ve zulmün sona ermesi için de ecdattan bize miras bırakılan bu milli kimliğimizi kullanmak, bunun için güçlü olmak durumundayız. Onun için diyoruz ki Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü olan bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Sözün güçlü olması da tek başına yetmez. Sözünüzün güçlü olması için güçlü sözün arkasına güçlü bir devleti, güçlü bir devlet-millet dayanışmasını koymak zorundasınız. Biz güçlü devletten, Batılıların anladığı gibi her tarafa gidip işgal eden, her tarafa gidip demir yumrukla insanların tepesine baskı kuran bir devlet anlamıyoruz. Bizim güçlü devletten anladığımız ekonomisiyle, toplumsal bütünleşmesiyle, uluslararası ilişkilerdeki etkisiyle, üretim kapasitesiyle, her şeyden evvel hukukuyla, demokrasisiyle ve toplumla devletin tam manasıyla bütünleştiği bir yapısıyla güçlü olan bir devlettir."

'BÖLGEMİZİ ÇOK GÜÇLÜ BİR HALE GETİRECEĞİZ'

Türkiye'de son iki yıldır da fevkalade hassas bir süreci yürüttüklerini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin ilk yüzyılında ayaklarımıza bir pranga olarak vurulan ve birtakım dış devletlerin istihbaratlarıyla, siyasi destekleriyle, lojistik destekleriyle başımıza bela edilen terörden kurtuluyoruz ve terörsüz bir Türkiye'yi kurmak için büyük bir gayretle çabalıyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği büyük destekle, TBMM'deki siyasi partilerinin, milletvekillerinin olağanüstü desteğiyle Türkiye'nin 'güçlü, büyük Türkiye' olma istikametinde büyük bir merhaleyi geride bıraktığını dile getirdi. Kurtulmuş, "Bizim üzerimize düşen birleştirmek, derlemek, toparlamak, bir araya getirmektir. Emperyalizmin vazifesi ise dağıtmak, parçalamak, birbirinden ayırmak, yapabilirse birbirine düşman etmektir. Bir buçuk asırdır bütün coğrafyamızda bu taktikle ilerlediler ve bütün coğrafyayı birbirinden ayırt etmeye çalıştılar. Elhamdülillah, şimdi bu Terörsüz Türkiye meselesiyle birlikte ümmetin dağılan parçalarını toparlamaya başladık ve Allah'ın izniyle toparlayarak bölgemizi çok güçlü bir hale getireceğiz" dedi.

'DEVLETİN AYRI TELDEN, MİLLETİN AYRI TELDEN ÇALDIĞI BİR ÜLKE BAŞARILI OLAMAZ'

Hizmetkar devlet anlayışının en önemli yansımalarından birinin Türkiye'nin dış misyonlarında yaşandığını da belirten Kurtulmuş, bunu da bizzat gözlemlediğini kaydetti. Kurtulmuş, "Bize bile gittiğimiz zaman yüzümüze bakmayan ülkenin temsilcileri vardı. Bulunduğumuz ortamda eşim başörtülü olduğu için eşimden tarafa bakmadan bize çay kahve ikram eden, hadi kalkın gidin manasında davrananlar vardı. Allah'a çok şükür, şimdi bizim bütün arkadaşlarımız devlet adına, sizin adınıza milletin ne hizmeti varsa o hizmete amadedir ve fevkalade başarılı bir şekilde bu hizmetleri yerine getirmektedir. Çünkü devletin ayrı telden, milletin ayrı telden çaldığı bir ülke başarılı olamaz" açıklamasında bulundu.

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNSANLARIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUNUN BEKLENTİSİDİR'

Dünyanın dört bir tarafında yüz milyonlarla ifade edilen Türkiye sevdalılarının, Türkiye'ye gönülden bağlı olanların oluşturduğu 'millet varlığı'nın önemine de değinen Kurtulmuş, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, güçlü bir Türkiye gerçekten insanların büyük bir çoğunluğunun beklentisidir ve inşallah dünyada sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'yi hep beraber inşa edeceği" diye konuştu. Kurtulmuş, Türk toplumundan; Avustralya toplumuna iyi entegre olmuş, kimliklerini, milli değerlerini, inançlarını ve Türkiye'ye olan bağlılıklarını unutmamış nesiller yetiştirmelerini beklediklerini anımsatarak, bu çabalar devam ettiği sürece Türkiye'nin gücünün ve görünürlüğünün artacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışmalardan da bahseden Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok şükür Türkiye olarak böylesine zor bir dünyada gerçekten ekonomik ve siyasi anlamda istikrar içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Bu siyasi istikrarımızın temelinde de hiç şüphesiz hepimizin sahip olduğu milli şuur yatmaktadır. Millete bağlılığımız, vatanımızın önceliklerini kendi şahsi önceliklerimizden öne koymamız ve Türkiye'yi güçlü bir ülke olarak ayakta tutma azmimiz en değerli tarafımızdır. İnşallah önümüzdeki süreçte de Türkiye hem istikrarını artırarak yoluna devam edecek hem Terörsüz Türkiye meselesini çözerek Türkiye'de terörü sona erdirecek ve sadece bizimle de ilgili değil aynı zamanda terörsüz bir bölgenin oluşması için de inşallah Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir." Kurtulmuş, Suriye ve Irak'taki terör gruplarının yavaş yavaş merkezi hükümet unsurlarıyla entegre olmaya başlamasını da olumlu bir şekilde takip ettiklerini söyledi. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin ortaya koyduğu çalışma model bir çalışma olarak anlaşılmaya başlandı" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM TÜRKİYE'NİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ OLACAKTIR'

Başkan Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mottosunun gelinen noktada birçok ülke tarafından, kitleler tarafından benimsenmeye başlandığının altını çizen Kurtulmuş, "Sözü güçlü Türkiye'den kastım budur. Söylediğimiz sözle, aleme nizam verecek bir Türkiye olmak durumundayız" ifadesini kullandı. Kurtulmuş, bütün dünyada barışı ve adaleti hakim kılmak için bütün insanlığı, insanlık ailesinin bir ferdi olarak görmek durumunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem Allah'ın izniyle Türkiye'nin önlenemez yükselişi olacaktır ve buna hep beraber şahit olacağız. Bunun için diyoruz ki buradaki dostlarımızın, millet varlığımızın, Türk kardeşlerimizin ve ayrıca sizinle birlikte olan diğer bütün halkların da bir arada güzel bir şekilde geleceğimizi planlamamız ve çok güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. İnanın ki burası gitmesi gelmesi zor bir yer. Burada devlet büyüklerinden gelip ziyaret eden herhalde az olur. İnanın sizlerle yapmış olduğumuz bu toplantının ana niyeti de budur. Sizlere hem Türkiye'den selamlar getirmek hem Türkiye'den esintiler getirmek hem de biz buradayız, siz buradasınız; biz de devlet olarak siz neredeyseniz biz de sizin yanınızdayız ve sizinle birlikteyiz demek için buraya kadar geldik. Buradaki kurumlarınızı daha ileriye götürmeyi Cenabıallah nasip etsin. Dünyanın dört bir tarafında çok güçlü sivil toplum kuruluşlarımız var. Bunlardan birisi de buradaki Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, şu anda görev yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz, emekleri var olsun."

Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarının da bir sivil toplum ruhuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Türk kültürünü dünyanın dört bir tarafında öğrettiğini aktaran Kurtulmuş, bir süredir beklenen YEE Melburn Müdürünün atamasının da yakın zamanda yapılacağını belirtti. Kurtulmuş, "Türkiye, dünyanın dört bir tarafında beklenen, yapacağı faaliyetlerde destek olunması istenen ülkelerin başında geliyor. Türkiye artık sadece bir bölgesel güç değil, aynı zamanda küresel ölçekte de kendinden söz ettiren önemli ülkelerin başında geliyor. Allah gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Allah sözümüzün gücünü artırsın" açıklamasında bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından vatandaşlarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Melburne Başkonsolosu Barış Saygın da katıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör