Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, seçimlerin dijital güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak test seçimleri yaptıklarını belirterek, "5 yılda bir akla gelmesin diye sürekli bir şekilde test seçimleri yapıyoruz. Siber atakları kendimiz oluşturuyoruz ve denetimlerini sağlıyoruz" dedi.

Mutta, YSK tarafından Antalya Güvenlik ve Terörle Mücadele Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda yaptığı açıklamada, dijitalleşen dünyada seçim sonuçlarının daha hızlı açıklanması için teknolojik altyapıdan yararlandıklarını söyledi. Dijital altyapının siber saldırı, manipülasyon ve seçim sonuçlarına yönelik dezenformasyon gibi riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Mutta, seçmenlerin seçimlere duyduğu güvenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

YSK'nin Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) adı verilen kapsamlı bir dijital altyapıya sahip olduğunu belirten Mutta, seçim takviminin başlamasıyla seçmen kütüklerinin oluşturulduğunu ifade etti. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı çalıştıklarını aktaran Mutta, 18 yaşını dolduran ve kısıtlı olmayan vatandaşların seçmen kütüklerine kaydedildiğini, siyasi partilerin de bu kütükleri eş zamanlı kontrol edebildiğini kaydetti.

'SEÇMEN VERİLERİNİ YAPAY ZEKÂ İLE PAYLAŞMIYORUZ'

Yapay zekâdan verilerin yorumlanması ve seçmenlerle iletişim gibi sınırlı alanlarda yararlandıklarını aktaran Mutta, oy sayımında ve seçmen kütüklerinin oluşturulmasında bu teknolojiyi kullanmadıklarını söyledi. Seçmenlerin kişisel verilerinin korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Mutta, "Oy sayımında, seçmen kütüklerinin oluşturulmasında yapay zekayı kullanmıyoruz. Çünkü asıl olan verinin güvenliği. Dolayısıyla biz seçmen verilerimizi yapay zekayla paylaşmadığımız için oy sayımında da yapay zekadan faydalanmıyoruz. Seçmenlerimizin kişisel verilerini bu sistemden uzak tutmaya çalışıyoruz. Yapay zekayı çok kısıtlı alanlarda kullanıyoruz" diye konuştu.

SİBER KALKAN İÇİN HAVELSAN İLE İŞBİRLİĞİ

Dijital güvenliği sağlamak için mühendislerden oluşan bir ekiple çalıştıklarını ve HAVELSAN ile işbirliği yaptıklarını anlatan Mutta, sistemlerin siber güvenlik şirketleri ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından da denetlendiğini belirtti. Güvenlik kontrollerinin yalnızca seçim dönemlerinde yapılmadığını vurgulayan Mutta, düzenli testlerle sistemleri olası tehditlere karşı sınadıklarını bildirdi.

Seçim gecesi YSK'ye ulaşan oy sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşıldığını belirten Mutta, seçim süreçlerinde insan unsurunun yanı sıra dijital altyapıyla da kontrollerin sağlandığını ifade etti.