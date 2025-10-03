Adana'da vahşet! Babayı öldürüp oğluyla birlikte 2 kişiyi yaraladı! Katilden pes dedirten savunma: Beni kurtarın diye...

Adana’da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kanlı olayla ilgili tüyler ürperten bir detay ortaya çıktı. Babayı öldürüp oğlunu ağır yaralayan katil zanlısı Ferdi Ş. (24), dehşeti yaşamadan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını iddia etti: “Beni dövdüler, aileme küfrettiler. Ben de 'Beni kurtarın' diye yardım istedim, sonra tabancayla geri döndüm.” İşte Gülbahçesi Mahallesi'ndeki cinayetin şok eden perde arkası ve zanlının 10 suç kaydıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 10:27 Son Güncelleme: 03 Ekim 2025 11:13

Adana'da Abidin Taktaş'ı (63) öldürüp 3 kişiyi de yaralayan Ferdi Ş. (24) tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Abidin Taktaş'ın oğlu Salih Taktaş'ın (39) da başından vurularak ağır yaralandığı ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Katil zanlısının, "Mahalleli sürekli 'Abidin ve Salih bu mahallenin ağabeyidir. Onlara saygısızlık yapma' diyordu. Ben kimseye saygısızlık yapmadım. Tartışma sırasında bana ve aileme küfrettiler. Tepki gösterince Salih beni dövdü. Daha sonra 112'yi arayıp, 'Beni kurtarın' diyerek yardım istedim" diye ifade verdiği ileri sürüldü.

OLAYI AYIRMAK İSTEYEN 2 KİŞİ DE YARALANDI Olay, 1 Ekim'de Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli Ferdi Ş., aynı mahallede oturan husumetli olduğu komşuları Abidin ile oğlu Salih Taktaş ile sokakta karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Salih Taktaş, iddiaya göre, Ferdi Ş.'yi darp etti. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunan Ferdi Ş., evine kaçtı. Ruhsatsız tabancayla olay yerine geri dönen Ferdi Ş., baba ile oğluna ateş açtı. Göğsünden vurulan Abidin Taktaş ile başından yaralanan Salih Taktaş kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Yusuf A. (32) karnından, Eren B. ise (27) ise kolundan yaralandı.