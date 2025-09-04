112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevliydi: Gelen telefonla dedesinin öldüğünü öğrendi

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibi, vatandaşın evinde öldüğünü tespit etmesi üzerine "ölüm" onayını almak için o günün nöbetçi doktoru Said Oğuzhan Erik'e telefon etti.

"MESLEĞİMİZİN ZORLUKLARINDAN BİR TANESİ BU TİP DURUMLAR MAALESEF"

Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos'ta Komuta Kontrol Merkezi'nde nöbetini sürdürdüğü sırada ekiplerden çağrı aldığını ve evinde bir kişinin vefat ettiğini öğrendiğini söyledi.

Ölen şahsın bilgilerini aldıkça dedesi olabileceğini düşündüğünü dile getiren Erik, "Daha sonra ismini sorduğumda dedem olduğunu öğrendim maalesef. Yaşı ileriydi, yaşlıydı fakat ölümün yüzü soğuk oluyor, yaşa bakmıyor maalesef. Çağrıyı aldıktan sonra ekibe dedemin tıbbi durumunu sordum. Tabii arkadaşlar bana ayrıntılarıyla cevap verdi. Değerlendirme sonucunda mevcut durumunun yaşamla bağdaşmadığını öğrendikten sonra müdahale edilmemesini ve vefat ettiğini söyledim. Yasal işlemlerin başlatılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Haberi aldığında üzüldüğünü ancak mesleklerinde yaşanabilecek durum olduğunu anlatan Erik, "Yoğun bir günün içinde böyle bir şey yaşamış olmak insana ruhen ağır geldiği gibi bedenen de ağır geliyor. Ama biz hekimler olarak hep böyle bir atmosferin içinde çalışıyoruz. Her mesleğin kendine ait zorlukları var, haliyle bizim mesleğimizin de zorluklarından bir tanesi bu tip durumlar maalesef." dedi.

Erik, 2021 yılında vefat eden babasının ölüm haberini de nöbetçi olduğu gün aldığını sözlerine ekledi.