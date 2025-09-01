Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin nedeni ortaya çıktı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
İstanbul Sarıyer’de Ayberk Kurtuluş (20) Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde bulunan kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etmişti. 15 yaşında hayatını kaybeden Hilal Özdemir’in ablası Sedef Özdemir, yaptığı açıklamada, kardeşinin ortak arkadaşları tarafından Ayberk Kurtuluş ile tanıştığını belirterek, "Hilal'in peşinde dolaşıyor Hilal'in gözünü boyamaya başladı işte ben seni çok seviyorum diyerek hediyeler göndererek Hilal'i kandırıyor. Hilal'i öldürmesinin sebebi de kıskançlık." diye konuştu.
Olay, önceki gün akşam saat 19.40 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü.
Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CANLI KONUMLA TAKİP ETMİŞ
Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un, çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kurtuluş'un bir süre önce ayrıldığı Hilal'i canlı konum uygulamasından takip ederek bulduğu ortaya çıktı.