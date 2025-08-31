Boğaziçi Üniversitesi’nde silahla vurularak öldürülmüştü! 15 yaşındaki Hilal son yolculuğuna uğurlandı

Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, Ayberk Kurtuluş tarafından silahla öldürülen Hilal Özdemir için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.