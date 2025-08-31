Boğaziçi Üniversitesi'nde silahla vurularak öldürülmüştü! 15 yaşındaki Hilal son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kafede erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak öldürülen Hilal Özdemir (15), son yolculuğuna uğurlandı.
Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, Ayberk Kurtuluş tarafından silahla öldürülen Hilal Özdemir için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI
Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.