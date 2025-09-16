20 yıl sonra babasıyla aynı kabusu yaşadı: Tek gözünü çıkarmıştı, şimdi çocuklar tuvalete bile gidemiyor!
Bolu’da 48 yaşındaki Ertan Kan, tarlada çalıştığı sırada boz ayının saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 12 gün boyunca hastanede tedavi gören Kan, 20 yıl önce de babasının ayı saldırısına uğradığını açıkladı. Yaşadığı kabus dolu dakikaları anlatıp yardım çağrısı yaptı…
Taşkesti beldesine bağlı Yeyendere köyünde yaşayan Ertan Kan, 27 Temmuz'da köydeki fındık bahçesine gittiğinde ayı ve yavruları ile karşılaştı. Kan, tarlada karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı. Boz ayı, saldırdığı Kan'ın parmağını koparırken, vücudunun çeşitli yerlerini de ısırarak ve pençeleriyle yaraladı.
Kan, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra köyüne geri dönen Kan, korkudan köydeki tarlasına gidemezken; çocukları da köyde görülen ayılar nedeniyle evin dışına çıkamayacak hale geldi. Ertan Kan'ın babası Ahmet Kan'ın da 20 yıl önce köyde bir ayının saldırısına uğradığı, gözünün parçalandığı ve felç kaldığı ortaya çıktı.
"20 YIL ÖNCE BABAMIN YÜZÜNÜ PARÇALAMIŞTI..."
Ertan Kan, su salmak için tarlaya gittiğinde ayı ile karşılaştığını belirterek, "Ayı ile karşı karşıya geldik. Benim korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı. Ayı iki adımda zaten benim yanıma geldi. Vurarak yıkıp, altına, dört ayağının arasına çekti beni. 20 yıl önce ayı babamın yüzünü parçalamıştı. Ben o yüzden bilinçli olduğum için elimle yüzümü kapattım, yüzüm parçalanmasın diye. Çünkü ilk çıplak yerlerden tutuyor diye biliyorduk. O anda zaten kolumdan kaptı. O sıra sol tarafım komple felç gibi hiç his kalmadı, beynim uyuştu. Sonra ben kendime göre bir çare aramaya başladım. Altımda bir şey sopa falan bir şey bulabilir miyim diye. Otların içinde küçük, bir metre veya iki metre hortum parçası elime geçti. Buradan elimin yanından ağzına soktum. O sırada beni bıraktı. Birkaç adım adım atıp yavruya baktı. Yavru gelmeyince tekrar geri döndü ve ikincide parmağımı kopardı, ayaklarımı ısırdı. Kurtulduktan sonra orman yoluna çıktım. Oradan küçük küçük adımlarla ilerledim. Bir ara telefonum çekti. Acil kodu geldi bana. Ben oraya basarak 112 ile konuştum, durumumu izah ettim" diye konuştu.