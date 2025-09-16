20 yıl sonra babasıyla aynı kabusu yaşadı: Tek gözünü çıkarmıştı, şimdi çocuklar tuvalete bile gidemiyor!

"20 YIL ÖNCE BABAMIN YÜZÜNÜ PARÇALAMIŞTI..."

Ertan Kan, su salmak için tarlaya gittiğinde ayı ile karşılaştığını belirterek, "Ayı ile karşı karşıya geldik. Benim korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı. Ayı iki adımda zaten benim yanıma geldi. Vurarak yıkıp, altına, dört ayağının arasına çekti beni. 20 yıl önce ayı babamın yüzünü parçalamıştı. Ben o yüzden bilinçli olduğum için elimle yüzümü kapattım, yüzüm parçalanmasın diye. Çünkü ilk çıplak yerlerden tutuyor diye biliyorduk. O anda zaten kolumdan kaptı. O sıra sol tarafım komple felç gibi hiç his kalmadı, beynim uyuştu. Sonra ben kendime göre bir çare aramaya başladım. Altımda bir şey sopa falan bir şey bulabilir miyim diye. Otların içinde küçük, bir metre veya iki metre hortum parçası elime geçti. Buradan elimin yanından ağzına soktum. O sırada beni bıraktı. Birkaç adım adım atıp yavruya baktı. Yavru gelmeyince tekrar geri döndü ve ikincide parmağımı kopardı, ayaklarımı ısırdı. Kurtulduktan sonra orman yoluna çıktım. Oradan küçük küçük adımlarla ilerledim. Bir ara telefonum çekti. Acil kodu geldi bana. Ben oraya basarak 112 ile konuştum, durumumu izah ettim" diye konuştu.