2025 Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda büyük başarı: Kadınlar Takımı Balkan Şampiyonu oldu
3 - 7 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen 2025 Engel Atlama Balkan Şampiyonasında ekip şefi Ata Zorlu önderliğinde Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra Ipsirli ve Sedef Etik'ten oluşan Kadınlar Takımı Balkan Şampiyonu oldu.
3 - 7 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen 2025 Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda 7 ülke kıyasıya mücadele etti.
KADINLAR TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
