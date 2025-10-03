26 yaşındaki gencin ölümünün altından cinayet çıktı

İddiaya göre, 30 Eylül akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla gezmeye çıkan Abdullah Gürsoy (26), gece saatlerinde evinin önüne döndüğünde arkadaşlarına arabada yatacağını söyledi. Sabah saatlerinde gencin araçta hareketsiz olarak yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, şahsın ölümünü şüpheli buldu. Olay gecesi Abdullah Gürsoy ile birlikte olan arkadaşlarını gözaltına alan asayiş ekipleri, şüpheli ölümün cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, gözaltına alınan T.Y. ve M.Ç.'nin, Abdullah Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu, T.Y.'ın araç anahtarı ile yüzüne vurmasıyla yere düşerek kafasını yere çarptığı ifade edildi. Zanlıların, cinayeti örtbas etmek için de cesedi aracın arkasına bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

T.Y. ve M.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.