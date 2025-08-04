3 aylık hamile Helin Eren katledilmişti! Kına gecesi görüntüleri çıktı: Her şeyim seninle öldü!

Öte yandan arkadaşları, öldürülen Helin Eren'in kına gecesi görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bir arkadaşı, 'Kınanı ben yaktım. Benimkini de sen yakacaktın.

Neredesin Helin'im? Ben senin gelin olduğun hali ve o gelinliğinin sana kefen olmuş halini gördüm. Hani neredesin yoldaşım, sırdaşım, kardeşim? Bağrıma oturan ve cayır cayır yanan bir ateş var Helin'im. Sen öldün, benim çocukluğum, her şeyim seninle öldü' notuyla paylaştı. Görüntülerde; Helin Eren'in gülümsediği ve eğlendiği anlar yer aldı.