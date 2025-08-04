3 aylık hamile Helin Eren katledilmişti! Kına gecesi görüntüleri çıktı: Her şeyim seninle öldü!
Kan donduran olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanmıştı... Dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker, tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in, kına gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşının sözleri ise yürekleri yaktı...
Olay, 24 Temmuz'da gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde meydana geldi. Kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin Eren, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker'in tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, hastanede hayatını kaybetti.
Siyabend Şeker kaçarken, Helin Eren'in cenazesi, Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Siyabend Şeker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı | Video
Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren Siyabend Şeker'den şiddet gördüğü, öldürülmeden 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi.
İLAYDA İLE HELİN'İN KATİLLERİ YAKIN ARKADAŞMIŞ
Diğer yandan Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz'da İlayda Alkaş'ı öldüren Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in sosyal medyada takipleştikleri ve silahlı fotoğraflarının olduğu görüldü. Siyabend Şeker'in, Cemal Alpaslan'a 'ağabey' diye hitap ettiği, ayrıca Helin Eren'in, İlayda Alkaş'ın öldürüldüğü 15 Temmuz'da annesine "İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı. İfade verdi" dediği öğrenildi.