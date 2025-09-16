4 kişinin öldüğü katliamda yürek yakan detay! Çocuklar kaçarken öldürüldü, aracı çapraz ateşe aldılar

Batman’ın Beşiri ilçesinde husumet nedeniyle bir aileyi yok eden silahlı saldırganların, iki çocuğu kaçmaya çalıştıkları sırada aracın yanında öldürdükleri belirtildi.

Hüseyin KAÇAR

Batman'ın Beşiri ilçesi Eskihamur köyü yolunda yakınlarının düğününden dönen 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, 43 yaşındaki eşi Takibe, 9 yaşındaki kızı Elanur ve 6 yaşındaki oğlu Akın Şanlı yaşamını yitirmişti.

Aralarında saldırganların da olduğu 24 kişinin sorgusu devam ederken, katliama ilişkin korkunç bir gerçek de ortaya çıktı.

Köy yakınlarında pusu kuran saldırganlar, araç geldiği sırada Şanlı ailesini çapraz ateş altına aldı. Açılan ilk ateşin ardından araçta, Elanur ve Akın araçtan inip kaçmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Bu sırada saldırganlar, kaçmaya çalışan iki kardeşi de gözlerini kırpmadan ve acımasızca öldürdüler.

Arazi ve kız kaçırmadan kaynaklı bir aileyi acımasızca katleden saldırganların, otomatik silahlara ait 2 şarjör kullandıkları öğrenildi.