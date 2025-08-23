51 yaşındaki sapıktan 17 yaşındaki çocuğu istismar! Mahalleli linç etti: Cinsel içerikli mesaj gönderip…

İstanbul Sultangazi’de iddiaya göre 51 yaşındaki Y.İ., parkta daha önce birkaç kez gördüğü 17 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Çocuğun bağırıp yardım istemesi üzerine parka giden çevre esnafı tacizciyi linç etti. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedilirken, bir mahalle sakininin anlattıkları tüyler ürpertti.

DHA

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Y.İ. gittiği parkta daha önce birkaç kez gördüğü 17 yaşındaki erkek çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı.

Kısa süre sonra çocuk, Y.İ.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek bağırıp yardım istedi. Sesleri duyarak parka giden çevre esnafı şüpheli Y.İ.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç girişiminde bulunan esnaftan havaya ateş açarak kurtardı.

Ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürülen şüphelinin çocuğa daha öncede mesajlar attığı öne sürülürken mahallelinin Y.İ.'yi darp ettiği anlar kameralara yansıdı.

'CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARA ŞAHİT OLDUK'

Mahalle sakini Şahin Uluğ, "Çocuğa daha önce de sosyal medya üzerinden yazıyormuş. Adamı engellemişler, daha sonra adam yine bunlara ulaşmış. Daha önce atılan mesajları gördük okuduk, cinsel içerikli mesajlara şahit olduk.

Adam konum istemiş, onlar da buranın konumunu atmışlar. Sonra onu dövmeye başladılar, daha sonra memurlar gelip onu ellerinden alana kadar güzel bir dayak yedi. Cinsel içerikli mesajlar atmış hep. Birkaç tane tek görünümlü fotoğraflar atmış, onlar zaten açılmıyordu. Cinsel içerikli yazıları gördük, şahit olduk. Onu gördükten sonra zaten millet bayağı bir dövmeye başladı" dedi.