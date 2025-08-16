56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti! Kulislerde dikkat çeken iddia: Yeni katılımlar olacak!

14 Ağustos'ta 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, gerçekleşen yeni katılımlar ile gücüne güç kattı. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden bu yana, toplamda 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Son olarak aralarında CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da bulunduğu 9 ismin AK Parti saflarına geçmesi, yeni katılımların olacağı yönündeki iddiaları artırdı.

Milletin partisi AK Parti, 14 Ağustos'ta 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. 31 Mart'taki yerel seçimlerden bu yana gerçekleşen katılımlarla gücüne güç kattı.

Son olarak aralarında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı, farklı partilerden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

56 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Yerel seçimlerden bu yana farklı partilerden 56 belediye başkanı, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öyle ki Yeniden Refah Partisi'nden 24, bağımsızlardan 14, CHP'den 7, İYİ Parti'den 7, Saadet Partisi'nden 1, DEM Parti'den 1 ve DEVA Partisi'nden 1 olmak üzere toplam 56 belediye başkanı AK Parti saflarına geçtiği açıklandı.

TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDEN KATILIM VAR

Katılımlar yalnızca belli bölgelerle sınırlı kalmadı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak'tan birçok belediye başkanı tercihini AK Parti'den yana kullandı.

KULİSLERDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA: YENİ GEÇİŞLER KAPIDA!

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, kulislerdeki dikkat çeken iddiayı paylaştı. Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye yönelik geçişlerin devam edeceğini ve yeni katılımların olacağını belirten Yeşiltaş, "Transferler geçişler devam edecek. Hem iktidar hem muhalefet kulislerinde bu geçişlerin devam edeceği yönünde bilgiler var. Özellikle CHP'li isimler başta olmak üzere bazı il ve ilçe belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Hangi belediyeler AK Parti'ye geçti?

BAŞKAN ERDOĞAN DA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partiye yeni katılıların olacağını açıklamıştı. AK Parti rozetlerini takacakları belediye başkanlarını tebrik eden Erdoğan "Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum.

Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun. Onu daha çok rahatsız edeceğiz. O, gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.