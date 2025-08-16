56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti! Kulislerde dikkat çeken iddia: Yeni katılımlar olacak!
14 Ağustos'ta 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti, gerçekleşen yeni katılımlar ile gücüne güç kattı. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden bu yana, toplamda 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Son olarak aralarında CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da bulunduğu 9 ismin AK Parti saflarına geçmesi, yeni katılımların olacağı yönündeki iddiaları artırdı.
Son olarak aralarında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı, farklı partilerden ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
56 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI
Yerel seçimlerden bu yana farklı partilerden 56 belediye başkanı, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öyle ki Yeniden Refah Partisi'nden 24, bağımsızlardan 14, CHP'den 7, İYİ Parti'den 7, Saadet Partisi'nden 1, DEM Parti'den 1 ve DEVA Partisi'nden 1 olmak üzere toplam 56 belediye başkanı AK Parti saflarına geçtiği açıklandı.