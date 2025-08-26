6 yıldır felç! O olay sonrası hayatı karardı: ’15 milyonu değil tedavi olmayı istiyorum’

"ENGELLİ KALDIM, ÇALIŞAMIYORUM"

Tazminat parası ile tedavi olacağını, şirketin kendisini tedavi ettirmesi durumunda paradan vazgeçeceğini de belirten Keşto, "Şirketin şu anda sadece adı var. Ortada bir muhatap yok. Hiç kimse ceza almadı. Tazminatımı da alamadım. Yüzde 100 engelli kaldım. Bu alacağım para zaten tedavi param. Beni tedavi ettirseler ben para da istemeyeceğim. Kök hücre olmam lazım, tedavi olmam lazım. Beni tedavi ettirmek yerine kaçtılar. Benim mesleğim vardı, kimseye ihtiyacım yoktu. Ancak şu anda çalışamıyorum, engelli kaldım" diye konuştu.

Öte yandan, firma yetkililerinin telefonlarına ulaşılamadı.