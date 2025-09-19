78 milyon yıllık kraterin gizemi ortaya çıktı: Meğer her şey burada başlamış…
78 milyon yıl önce Finlandiya’ya düşen dev bir asteroidin açtığı kraterin derinliklerinde saklanan sır nihayet çözüldü! Bilim insanları, felaketin ardından oluşan hidrotermal sistemde yaşamın tam olarak ne zaman filizlendiğini tarihlemede ilk kez başarılı oldu. Kraterin kayalarında keşfedilen mikroskobik izler, milyonlarca yıl süren bir yaşam öyküsünü gün yüzüne çıkarıyor…
78 milyon yıl önce, günümüzde Finlandiya sınırlarında bulunan bölgeye 1,6 kilometrelik bir asteroid çarptı. Çarpışma sonucunda 23 kilometre genişliğinde ve 750 metre derinliğinde dev bir krater oluştu. Bu büyük etki, yer altındaki kayaları parçalayarak sıcak su dolaşımının gerçekleştiği hidrotermal bir sistem meydana getirdi.
Linnaeus Üniversitesi'nden araştırmacılar, Lappajärvi krateri altında yaşamın ne zaman başladığını ilk kez kesin olarak ortaya koydu. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, sülfat indirgeme süreci üzerinden mikrobiyal izler incelendi.
Çarpışmadan yaklaşık 5 milyon yıl sonra, 73,6 milyon yıl öncesine tarihlenen sülfür izotopları, mikrobiyal yaşamın burada faaliyete geçtiğini gösterdi. Sıcaklık o dönemde 47 derece civarındaydı ve yaşam için elverişliydi.