78 milyon yıllık kraterin gizemi ortaya çıktı: Meğer her şey burada başlamış…

Araştırmacılar ayrıca çarpışmadan 10 milyon yıl sonrasına ait mineral oluşumlarında da biyolojik izler buldu. Bu, mikroorganizmaların hidrotermal sistemde uzun süre varlıklarını sürdürdüğünü kanıtlıyor.

Uzmanlara göre bulgular, göktaşı çarpmalarının yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda yaşam için uygun ortamlar hazırlayabileceğini de gösteriyor. Bu sonuçlar, benzer yapıların Dünya dışındaki gezegenlerde de yaşam için uygun koşullar sağlayabileceğine işaret ediyor.