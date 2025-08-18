9 aylık Miran'ın kahreden sonu! Acı haber herkesi ağlattı...

Yürekleri yakan olay Hatay'da meydana geldi... Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı 4 kişiden bebek arabasındaki 9 aylık Miran hayatını kaybetti...

İHA
Kaza, Arsuz'a bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (16) idaresindeki 31 AUK 783 plakalı motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasındaki 9 aylık Miran Y.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 9 aylık Miran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.