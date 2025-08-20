94 yaşındaki Ali Gül uzun yaşamının sırrını verdi: Yoğurt, tereyağı, kaymak...

Canının istediği her şeyi yediğini söyleyen Gül, "Tereyağ, kaymak yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Dünyada ne iyiyse onu yedim. El alem başka şey yerken ben kuzu yedim. En kıymetli yemekleri yedim. Yaşamamın şansı bu. Şimdi olsa İskender kebabı yerim. Paça çorbası içerim. Kimseye muhtaç olmuyorum. Cenabı Allah bana her şeyi dört dörtlük vermiş, inkar edersem gözüme durur. Bu bahçemi ben aşağı yukarı 35 sene önce yaptım. Allah akıl fikir verdi bu terası kurdum. Çocuklarımı da yetiştirdim, kimseye muhtaç etmedim. Anneleri öleli 4 sene oluyor. Çocuklarım yanıma gelsinler" ifadelerini kullandı.