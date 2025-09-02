ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da araştırma görevi yapan Dr. Furkan Dölek yaşadığı mağduriyetleri ve usulsüzlükleri ilgili bakanlığa bildirip, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Daha sonra mobbinge maruz kalan ve görevine son verilen Dölek, Kanada’ya başlattığı tek kişilik protesto yürüyüşünde gözaltına alındığı iddia edildi. Öte yandan 6 gündür kendisinden haber alınamayan Dölek’in kardeşi yaşananları A Haber’de anlatarak, yardım çağrısında bulundu.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansından sonra özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne gitti.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok" ifadelerini kullandı.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

Yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarının ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Dr. Dölek'in, iddiaya göre, bir süre önce de vizesi iptal edildi. Sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek'in, 5 gün önce ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ileri sürüldü.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

"AKLANDI FAKAT İŞE GERİ DÖNEMEDİ"

"Kardeşim işten çıkarıldıktan sonra, şirketten şikayetçi oldu ve ABD mahkemesi tarafından idari bir süreç başlatıldı. Ancak delil yetersizliğinden dolayı dava düşürüldü. Kardeşim davadan aklandı fakat işe geri dönemedi. Bu süreçte vizesi iptal edildi ve hakkını bu konuda da aramak istedi fakat başarılı olamadı.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

"ÇOK AĞRISI OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"

Bunun üzerine kardeşim bir kamuoyu oluşturmak ve yaşadığı haksızlığı duyurmak için bir yolculuğa çıktı. Chicago'dan Kanada'ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Bu süreçte sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yaptı. En son kardeşimle konuştuğumda Mohawk sınır bölgesine yakındı ve çok ağrısı olduğunu söylüyordu.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

Kendisiyle en son 27 Ağustos'ta haberleştik ve o zamandan beri ulaşamıyoruz. ABD'li bir aktivist kardeşime ulaştı ve Furkan'ın Mohawk bölgesinde tutuklandığını söyledi. Ancak kendisi de çok fazla bilgiye sahip değildi. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucunda kardeşimin New York'ta bir gözaltı merkezinde tutuluyor olabileceğini öğrendik, fakat bu konuda net bir bilgi edinemedik.

ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

ABD'de kısa süre önce idari bir tatil vardı ancak şu anda tatil sona erdi ve resmi kurumlar tekrar çalışmaya başladı. Dışişleri Bakanlığımızdan acil şekilde yardım talep ediyoruz.