ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!

"ÇOK AĞRISI OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU" Bunun üzerine kardeşim bir kamuoyu oluşturmak ve yaşadığı haksızlığı duyurmak için bir yolculuğa çıktı. Chicago'dan Kanada'ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Bu süreçte sosyal medya hesabı üzerinden yayınlar yaptı. En son kardeşimle konuştuğumda Mohawk sınır bölgesine yakındı ve çok ağrısı olduğunu söylüyordu.

Kendisiyle en son 27 Ağustos'ta haberleştik ve o zamandan beri ulaşamıyoruz. ABD'li bir aktivist kardeşime ulaştı ve Furkan'ın Mohawk bölgesinde tutuklandığını söyledi. Ancak kendisi de çok fazla bilgiye sahip değildi. Biz de yaptığımız araştırmalar sonucunda kardeşimin New York'ta bir gözaltı merkezinde tutuluyor olabileceğini öğrendik, fakat bu konuda net bir bilgi edinemedik.