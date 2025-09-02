ABD’de çalışan Adanalı bilim insanından haber alınamıyor: Endişeli kardeş, yardım çağrısında bulundu!
ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da araştırma görevi yapan Dr. Furkan Dölek yaşadığı mağduriyetleri ve usulsüzlükleri ilgili bakanlığa bildirip, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Daha sonra mobbinge maruz kalan ve görevine son verilen Dölek, Kanada’ya başlattığı tek kişilik protesto yürüyüşünde gözaltına alındığı iddia edildi. Öte yandan 6 gündür kendisinden haber alınamayan Dölek’in kardeşi yaşananları A Haber’de anlatarak, yardım çağrısında bulundu.
Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansından sonra özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne gitti.
Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.
YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI
Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı.