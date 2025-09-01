ABD'de gözaltına alındığı iddia edilen bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in ailesinden iade talebi

ABD’nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da araştırma görevi yaparken karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada'ya başlattığı protesto yürüyüşü sırasında 5 gün önce gözaltına alındığı öne sürülen Dr. Furkan Dölek'in (36) annesi Zuhal Dölek, “3-4 gündür çocuğumdan hiç haber alamadık. Zor durumdaydı ve sağlık sorunları vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Devletimizin ve büyükelçimizin desteğiyle çocuğumun nerede olduğunu öğrenecek ve yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. Oğluma sağ salim kavuşmayı istiyoruz dedi.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansından sonra özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok" ifadelerini kullandı.