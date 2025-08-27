ABD’de ilkokula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde özel bir ilkokul olan Annunciation Katolik Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıklayarak, saldırganın da ölenler arasında olduğunu söyledi.

OKULUN 400'E YAKIN ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR

Yaklaşık 395 öğrencisi olan okulda yeni eğitim-öğretim yılı iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu sırada düzenlendiğini aktardı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadesini kullandı.