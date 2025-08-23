SON DAKİKA... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Yol kesene 3 yıl, düğünde ateş açana 5 yıla kadar hapis!
SON DAKİKA... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son zamanlarda düğünlerde ve trafikte yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde birtakım düzenlemelerin yapılacağını belirterek “Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Trafikte yol kesenlere 3 yıla kadar, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açanlara 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını açıkladı.
Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Adalet Bakanı Tunç, bu tür olayların önlenmesine yönelik yasal düzenleme önerilerinin daha önce 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını, ancak TBMM gündemi nedeniyle 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Tunç, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımının da ağırlaştırılacağını kaydetti.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ise kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araca saldırarak hakaret eden şüpheli de "Mala zarar verme" ve "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların güvenliğini ve huzurunu bozan her türlü eyleme karşı etkili tedbirlerin alınacağını vurgulayarak, "Bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyecektir" dedi.