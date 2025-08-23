SON DAKİKA... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Yol kesene 3 yıl, düğünde ateş açana 5 yıla kadar hapis!

11. YARGI PAKETİ'NDE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Bakan Tunç, bu tür olayların önlenmesine yönelik yasal düzenleme önerilerinin daha önce 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını, ancak TBMM gündemi nedeniyle 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı ağırlaştırılacak. Düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alan maddelere göre trafikte yol kesme fiili müstakil suç olacak. Hukuka aykırı biçimde trafikte yol kesenlere, cebir veya tehdit olmasa dahi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yol kesme sırasında başka suçların işlenmesi halinde ise bu suçlardan ayrıca ceza uygulanacak. Toplu etkinliklerde havaya ateş açma cezası ağırlaştırılacak. Meskûn mahalde silahla ateş etmenin cezası 6 aydan 3 yıl yerine 1 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, kuru sıkı da bu kapsamda değerlendirilecek ve bu fiili işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu alanlarda bu fiilin işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak. Bakan Tunç, bu tür davranışların masum insanların hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak, "Kalabalık ortamlarda havaya ateş açılması gibi tehlikeli fiillere asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.