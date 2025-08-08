Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sahte e-imza çetesi açıklaması: UYAP dünyanın en güvenilir sistemlerinden!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, İsrail'in Gazze'yi işgal planından sahte e-imza çetesine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı.

"YARGI GÖREVİNİ YAPACAK"

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili devam eden dava sürecine değinene Bakan Tunç "Otel yangınıyla ilgili gerekli yargı süreci devam ediyor. İTÜ'den bilirkişiler görevlendirildi. Birileri yargıdan kaçırıldı dendi. Kaçırılmadı. İTÜ raporu sonucu sorumlular belirlendi. Yargılama devam ediyor. Birtakım dezenformasyonlar yapıldı ama böyle bir durum söz konusu değil. Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli. Bağımsız ve tarafsız yargı görevini yapacak" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI SİSTEM İŞLEMİYOR"

İsrail'in Gazze'yi işgal planıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan bakan Tunç, "Böyle bir manzarada sözün bittiği yerdeyiz. İsrail terör devletidir. Ona devlet demek mümkün değil. Maalesef uluslararası hukuka aykırı bir sekilde aldıkları sözlerin kararı. İsrail bir soykırım politikası işliyor. Oradaki mazlum insanlara işkence ediyor. Soykırım işlenirken batılı ülkeler İsrail'e destek verdiler. Uluslararası sistem işlemiyor, kuruluşlar etkisiz. " ifadelerini kullandı.

SAHTE E-İMZA ÇETESİ: 220 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Sahte imza çetesine yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili de açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos'ta yapılan ihbarla başlayan bir süreç söz konusu. Bunu çıkaran yargı. Kamuoyunda dezenformasyon yapılıyor. Bu çetenin ortaya çıkarılması ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı etkin bir soruşturma başlatılıyor. Bu kapsamda gizli yürütülen bir soruşturma. Gözaltılar yapıldı ve operasyonlarda gözaltına alınan 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 190 hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı. 150 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma gizli ama bir mağduriyet oluşturulmaması adına tüm tedbirler alındı. Bu sahte belgelerle herhangi bir işlem yapılamadı. UYAP sistemi dünya çapında gelişmiş bir sistem. Sürekli test edilen dünyanın en güçlü sistemlerinden.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E: BELGELERİ BEKLETME!

Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturmasında bazı savcı ve avukatların borsa oluşturduğu iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Dosyanın içeriğini bilmeden bir takım beyanlarla adli soruşturmaları siyasi maksatla yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalıştı. Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, birtakım CHP'lilerin beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar bunlar. Dijital kayıtlar ve ulaşılan belgeler ışığında soruşturma genişletildi. İtirafçı beyanları, kolluk kayıtları tüm bunları göz arda ederek burada suç yoktur demek bir kere hukuk devletinde olmaz. Soruşturmanın sonucunu beklememiz gerek. Kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargılama sonucu belli olacaktır. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak lazım. Kanıtları ilgili yerlere ulaştırırsınız bunun gereği yapılır. Propaganda yapmak yerine mitinglerde Hakimler Savcılar Kurulu'nun huzuruna getirmek gerek. Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme getir" ifadelerini kullandı.